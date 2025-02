Sahaja Yamalapalli da Índia nocauteou; Segunda semente Rebecca Marino Cruises para durar 16

O L&T Mumbai Open 2025 será realizado no Cricket Club da Índia, Mumbai.

No terceiro dia, ele viu muitas emoções e derramamentos na série L&T Mumbai Open 2025 WTA 125 no Cricket Club da Índia em Mumbai. A segunda semente Rebecca Marino de Canadá atingiu a rodada de 16, enquanto Sahaja Yamalapalli da Índia ficou aquém contra Lanlana Taraudee.

Rebecca Marino de Canadá apresentou um desempenho dominante, derrotando Sara Bejlek da República Tcheca enfaticamente, 6-0, 6-2. Com seus poderosos lixões e seu serviço dominante, Sailor diminuiu na rodada 16, reafirmando suas credenciais como um candidato ao título.

Em outra rodada de 32 jogos, Manchaya Sawangkaew, da Tailândia, fez uma exposição clínica para enviar Dalila Jakupovic, da Eslovênia por 6-3, 6-1. O jogo agressivo de Sawangkaw e a precisão tática deixaram Jakupovic lutando para encontrar um ponto de apoio no jogo.

Leia também: Davis Cup 2025: India Hammer Togo Um local de focas no Grupo Mundial I

Aleksandra Krunic, da Sérvia, também impressionou, usando sua experiência para superar Petra Marcinko de Croatia por 6-4, 6-2. A consistência de Krunic e a seleção de tiro bem executada garantiram a ele uma vitória decisiva.

No entanto, o Sahaja Yamalapalli da Índia não conseguiu manter as esperanças em casa vivo, encostado em Lanlana Taraudee da Tailândia. Apesar de uma luta corajosa no segundo set, Yamalapalli finalmente ficou aquém, perdendo por 6-3, 4-6, 6-1.

A série L&T Mumbai Open WTA 125 estará disponível para transmissão ao vivo nos canais MSLTA, Pasar Bharati Sports e Sportzworkz Youtube.

Mumbai Open 2025 Resultados

Rebecca Marino (2º, Canadá) venceu Sara Bejlek (República Tcheca) por 6-0, 6-2

A mão direita de Mandwi (Tuplip) e Jaha Twipra (Thik) membro do país (6-13, 6-11

Aleksandra Krunic (Sérvia) venceu Petra Marcinko (Croácia) por 6-4, 6-2

Sahaja Yamalapalli (Índia) perdeu para Lanlana Taraudee (Tailândia) 6-3, 4-6, 6-1

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama