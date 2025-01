Saint Louis Billikens vs. Bonnies: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de meio período

Falta apenas mais um tempo entre o Saint Louis e a vitória que eles eram favoritos esta noite. Eles construíram uma vantagem rápida de 34-28 contra o St. Bona.

O Saint Louis entrou em jogo com três vitórias consecutivas e está a apenas um meio de distância do outro. Serão quatro ou San Bona fará isso? dar um passo à frente e bagunçar tudo? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Rua. Boa. Bonnies @ San Luis Billikens

Registros atuais: Santa Bona. 14-1, St.

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Atlantic 10 agendado para St. Bona. Os Bonnies e os Saint Louis Billikens darão o pontapé inicial às 20h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira na Chaifetz Arena. Cada uma dessas equipes lutará para manter viva uma seqüência de vitórias, já que os Bonnies chegam com oito e os Billikens com três.

São Bona. Eles vão para o jogo de sábado na esperança de manter os bons momentos: venceram apenas por dois na última vez que entraram em quadra, o que pode ter inspirado os 20 pontos que deram ao Fordham no sábado. São Bona. foi o vencedor claro por uma margem de 86-66 sobre Fordham.

São Bona. Eles conquistaram a vitória graças a vários jogadores importantes, mas foi Melvin Council Jr. na frente quem fez 11 de 18 rumo a 24 pontos, mais oito assistências e cinco roubos de bola. Lajae Jones foi outro jogador importante, marcando um duplo-duplo com 16 pontos e dez rebotes.

A temporada do Saint Louis não foi nada boa no ano passado, mas começa a parecer que os problemas estão no retrovisor. Eles comemoraram o Ano Novo com uma vitória por 73-57 sobre São José.

O sucesso do Saint Louis foi o resultado de um ataque equilibrado que viu vários jogadores se destacarem, mas Isaiah Swope liderou o ataque ao fazer 9 de 15 no caminho para 26 pontos, mais oito assistências e duas roubadas de bola. Outro jogador que fez a diferença foi Robbie Ávila, que conseguiu um duplo-duplo com 21 pontos e 11 rebotes.

O Saint Louis trabalhou em unidade e finalizou o jogo com 20 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o São José reuniu apenas cinco.

São Bona. aumentaram seu recorde para 14-1 com a vitória, que foi a quinta consecutiva fora de casa. Quanto ao Saint Louis, a vitória aumentou o recorde para 9-6.

São Bona. espera superar as previsões na quarta-feira, já que os especialistas acreditam que está caminhando para uma perda. Esta será a primeira vez que eles jogarão como azarões fora de casa nesta temporada.

Enquanto fãs de Saint Louis e St. Bona. estavam felizes após a última partida, seus apostadores provavelmente não estavam, já que nenhuma das equipes cobriu. Olhando para o futuro, espera-se que Saint Louis vença uma disputa acirrada, exceto se alguém tocar a campainha. São Bona. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida, pois cobriram o spread nas últimas cinco vezes que jogaram.

Chance

Saint Louis é um ligeiro favorito de 2,5 pontos contra St. Bona, de acordo com as últimas probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Billikens como favoritos de 3,5 pontos.

O acima/abaixo é de 139,5 pontos.

História da série

