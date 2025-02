Saketh Myneni-Ramkumar Ramanathan avança para a segunda rodada

Jeevan Nedunchezhiyan e Vijay Stshanth também progrediram com uma vitória de retorno no Maha Open.

Os casais indianos progrediram para as quartas de final do dobro, enquanto o oitavo semeado Alexis Galrneau de Canadá, Valentin Vacherot de Mônaco e Dalibor Svrcina da República Tcheca progrediram para as quartas de final dos singles no campeonato de tênis ATP Maha Open.

Na oitava rodada de singles, o oitavo semeado, Alexis Galaneau do Canadá, interrompeu o bunning Michael Geerts da Bélgica por 6-4, 6-4, o vencedor da última edição do evento Valentin Vacherot de Monaco terminou a carreira de qualificação japonesa Masamichi Imamura 6-2, 6-3 em pouco mais de uma hora para entrar na última etapa de oito.

Dalibor Svrcina, da República Tcheca, recuperou-se de Jurij Rodionov, da Áustria, vencendo por 6-4, 7-5. Enquanto isso, o qualificador russo Ilia Simakin provou ser forte demais para James McCabe, da Austrália, prevalecendo por 6-2, 6-4 para chegar às quartas de final.

Em duplas, o par do melhor casal indiano de Jeevan Nedunchezhiyan e Vijay Stshanth retornaram por 3-5 para superar o casal dinamarquês de August Holmgren e Elmer Moller por 6-3, 7-6 (7) para entrar na final dos quartos. Eles enfrentarão outro par indiano de Saket Myneni e Ramkumar Ramanathan, que registrou uma vitória por 6-0 e 6-4 sobre a dupla belga de Michael Geerts e Billy Harris, da Britian, por 6-0, por 6-4.

Finalista da semana passada em Delhi, Niki Kaliyanda Poonacha e Courtney John Lock, do Zimbábue, combinaram-se bem para superar os canadenses Alexis Galarneau e Kelsey Stevenson, vencendo por 6-4, 7-6 (1) para fazer as quartas de final.

No entanto, outros índios em ação, incluindo as commodines Siddhant Banthia, Parikshit Somani, Karan Singh e Nitin Kumar Sinha ficaram aquém. Em um desconforto nas duplas, os russos de Petro Biryukov e Ilia Simakin perturbaram as terceiras sementes Aniruddha Chandrashekar e o Ray Ho de Taipei, alcançando uma vitória por 7-6 (3), 6 (5) -7, 10-4.

Resultados abertos de maha

Singles Segundo Rodada

Valentin Vachert (macaco) Bt (Q) Massamichima (JPN) 6-2, 6-3;

(8) Alexis Galarneau (CAN) BT (q) Michael Geerts (Bel) 6-4, 6-4

Dalibor Svrcina (CZE) BT Juri Rodionov (AUT) 6-4, 7-5;

(Q) IA Simakin bt James McCabe (Aus) 6-2, 6-4;

Primeira rodada dupla

(1) Jeevan Nedunchzhian (Ind)

(2) Blake Bayldon (Aus) / Matthew Christopher Romios (Aus) BT (WC) Siddhant Banthia (Ind) / Parikshit Somani (Ind) 6-2, 6-4;

Enrico Dalla Valle (Ita) / Khumayun Sultonod (UZB) BT (WC) Karan Singh / Nitin Kumar Sinha (Ind) 6-2, 6-2;

Niki Kaliyanda Poonacha (Ind) / Courtney John Lock (Zim) BT Alexis Galarneau / Kelsey Stevenson (CAN) 6-4,7-6 (1)

(4) Blake Ellis / Tristan School (Aus) bt Johannes Ingildsen (den) / Ivan Lindarevich (Rus) 6-3, 6-4;

Saketh Myneni / Ramkumar Ramanathan (Ind) bt Michael Geerts (Bel) / Billy Harris (GBR) 6-0, 6-4.

Petrbar Biriukov / Ilia Simakin (Rus) Bt (3) Aniruddha Chandrashekar (Ind) / Ray Ho (TPE) 7-6 (3), 6 (5) -7, 10-4

