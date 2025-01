Salta i nomi Bayless Il QB più duro della NFL

Mentre la stagione della NFL si avvicina a gennaio e tutti stanno curando qualche tipo di infortunio mentre il tempo scende sotto lo zero in molte aree del paese, la tenacia diventa un tratto caratteriale eccezionalmente importante.

Ci saranno partite in cui semplicemente non ce l’hai su entrambi i lati della palla e tutto ciò su cui puoi fare affidamento è pura grinta e tenacia per spingerti alla vittoria come un quarterback che Skip Bayless ritiene sia il più duro della NFL sia stato in grado di fare. fare sabato.

Bayless è andato all’X sabato dopo aver visto la grintosa vittoria per 19-17 dei Cincinnati Bengals sui Pittsburgh Steelers per soprannominare Joe Burrow il più duro di tutti, dicendo: “Nessun QB è più duro di Joe Burrow”.

Nessun QB è più duro di Joe Burrow. — Salta Bayless (@RealSkipBayless) 5 gennaio 2025

Burrow ha subito un duro colpo verso la fine della partita, con un gruppo di difensori degli Steelers che hanno fatto cadere a terra la sua maschera.

Allo stesso tempo, gli hanno bloccato le braccia dietro la schiena per impedirgli di attutire in alcun modo la caduta, ma dopo un breve viaggio verso la tenda medica blu, è riuscito a proseguire.

Il quarterback dei Bengals ha coronato un’incredibile stagione statistica che probabilmente lo avrebbe reso un MVP se la sua squadra avesse vinto qualche altra partita.

Ha terminato con 4.918 yard di passaggio, 43 touchdown e solo nove intercettazioni completando il 70,6% dei suoi passaggi.

I Bengals avranno bisogno di aiuto domenica per continuare la loro stagione poiché l’unico modo per poter arrivare ai playoff è se i Kansas City Chiefs battono i Denver Broncos e i New York Jets battono i Miami Dolphins per aiutare Cincy a intrufolarsi come no. 7 semi.

