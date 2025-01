Salta i nomi di Bayless come “miglior quarterback del mondo”

Qualche mese fa, i Cincinnati Bengals erano fuori dalla scena dei playoff.

Erano inferiori a .500 per la maggior parte della stagione NFL 2024.

Tuttavia, i Bengals hanno messo in piedi una seria carica nelle ultime settimane e si sono dati una possibilità esterna per raggiungere la postseason.

Cincinnati aveva bisogno di una vittoria sui Pittsburgh Steelers nella settimana 18 e l’ha ottenuta superando i rivali dell’AFC North per 19-17.

Ora i Bengals guarderanno il tabellone dei punteggi poiché hanno bisogno che sia i Miami Dolphins che i Denver Broncos perdano per qualificarsi.

Miami affronta i New York Jets, che sono favoriti per la vittoria con Tua Tagovailoa eliminato.

Denver dovrebbe battere una squadra di Kansas City che sarà senza titolari come Patrick Mahomes.

Mentre Cincinnati ha una strada in salita in cui intrufolarsi, Skip Bayless è rimasto impressionato dal gioco di Joe Burrow durante questo recente tratto tramite il suo account X personale.

“JOE BURROW: IL MIGLIOR QUARTERBACK DEL MONDO, ORA GICA IL SUO MIGLIORE DI SEMPRE”, ha twittato Bayless.

JOE BURROW: IL MIGLIOR QUARTERBACK DEL MONDO, ORA GICA AL MEGLIO DI SEMPRE. — Salta Bayless (@RealSkipBayless) 5 gennaio 2025

Burrow è stato in lacrime durante la serie di vittorie consecutive dei Bengals, effettuando regolarmente lanci verso il basso e connettendosi con Ja’Marr Chase e Tee Higgins.

Mentre quarterback come Josh Allen e Lamar Jackson guidano la corsa all’MVP, Burrow dovrebbe comunque ricevere voti per ciò che è stato in grado di fare.

I Bengals sanno di avere una superstar in Burrow, ma anche loro devono essere sorpresi da quanto bene ha giocato.

Anche se Burrow e soci non riuscissero a raggiungere i playoff, c’è ottimismo sul fatto che possano portare questo livello nella prossima stagione.

PROSSIMO: Joe Burrow lancia un avvertimento di 3 parole se i Bengals raggiungono i playoff