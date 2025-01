Salta le reazioni di Bayless all’uscita di Mike McCarthy dai Cowboys

Per mesi si vociferava che il lavoro di capo allenatore di Mike McCarthy con i Dallas Cowboys fosse in pericolo, e lunedì è stato finalmente licenziato.

Il suo contratto da allenatore è scaduto senza che nessuna delle due parti avesse raggiunto un accordo per uno nuovo, e in un attimo se n’era andato.

La personalità di Fox Sports 1 Skip Bayless, un noto fan dei Cowboys, non ha potuto contenere la sua gioia durante “The Skip Bayless Show”.

Grazie al cielo Mike McCarthy è STORIA! pic.twitter.com/ZXcqSYYuzn — Lo spettacolo Skip Bayless (@SkipBaylessShow) 14 gennaio 2025

Bayless ha ammesso di aver paura che, dopo che il quarterback Dak Prescott ha subito un infortunio al tendine del ginocchio di fine stagione, McCarthy sarebbe rimasto bloccato con l’infortunio di Prescott come scusa ufficiale.

Prescott subì quell’infortunio nella settimana 9 contro gli Atlanta Falcons, una partita persa da Dallas, e quella sconfitta fece scendere il loro record a 3-5.

Dopo altre due sconfitte consecutive, tuttavia, il quarterback di riserva Cooper Rush li guidò a quattro vittorie nelle cinque partite successive, e si credeva che McCarthy avrebbe potuto salvare il suo lavoro, nel bene e nel male.

Ora tocca al controverso proprietario dei Cowboys, Jerry Jones, trovare il giusto allenatore, e lui non solo deve essere in grado di gestire le esigenze strategiche e manageriali del lavoro, ma anche la pressione di essere al timone dell'”America’s Team”, non per menzionare il lavoro con il pratico Jones.

Hanno un sacco di potere da star, ma il loro elenco è molto pesante e non hanno il tetto salariale per uscire e assicurarsi alcuni rinforzi.

Dallas ha bisogno di un’altra legittima minaccia per il wide receiver, di molto aiuto nel running back e un po’ di aiuto in difesa, quindi non sarà facile per loro diventare di nuovo molto competitivi in ​​tempi brevi.

PROSSIMO: Troy Aikman non trattiene i suoi pensieri sull’inizio dell’allenamento dei Cowboys