Salta su Bayless pensa che 1 squadra NBA dovrebbe essere migliore del loro record

La stagione 2024-25 della NBA è stata una stagione impressionante per San Antonio Spurs, che sembra essere in anticipo rispetto al programma della loro ricostruzione.

Spurs ha il miglior giovane giocatore del mondo, Victor Wembanyama, che ha fatto progressi significativi nel suo secondo anno.

Tuttavia, la squadra dovrà anche accumularsi attorno ad altri giovani giocatori come Stephon Castle e Devin Vassell.

Sebbene San Antonio sia stato più competitivo del previsto in questa stagione, sono ancora seduti in fondo alla posizione della Western Conference.

Tuttavia, non dovrebbe essere una sorpresa, perché la conferenza è più accatastata che mai, e qualsiasi fila perdente può perdere una squadra più posti nella posizione.

Skip Bayless è stato un fan di Spurs per molti anni e ha messo apertamente in discussione come il record della squadra sia peggiore di quanto pensasse che dovrebbe essere attraverso il suo account X personale.

“Semplicemente non capisco gli speroni, che dovrebbero essere molto meglio di 20-23. Hanno fatto esplodere l’Indiana a Parigi, ora sono spazzati via dall’Indiana a Parigi. Hanno un candidato MVP, il più grande blocco di tiro di sempre. Hanno giovani talenti ed esperti veterinari intorno a lui. 3 sotto 0,500? ” Bayless ha twittato.

Semplicemente non capisco gli speroni, che dovrebbero essere molto meglio di 20-23. Hanno fatto esplodere l’Indiana a Parigi, ora sono spazzati via dall’Indiana a Parigi. Hanno un candidato MVP, il più grande blocco di tiro di sempre. Hanno giovani talenti ed esperti veterinari intorno a lui. 3 sotto .500? – Skip Baysless (@realsipbayless) 25 gennaio 2025

Bayless ovviamente aveva grandi speranze e aspettative di San Antonio, anche se ciò che ha descritto è la caratteristica chiave di qualsiasi squadra di pensiero giovane e in avanti in campionato.

L’incoerenza è un indicatore di una squadra che ha bisogno di tempo per imparare e imparare il gioco professionale, quindi non è necessariamente sorprendente che il record di Spurs sembra negativo sulla carta.

Tuttavia, il franchise deve essere entusiasta del suo stato attuale in quanto si tratta a pochi passi dall’essere una vera minaccia ai playoff.

PROSSIMO: Old Video di Victor Wembanyama che gioca a basket, come un bambino diventa virale