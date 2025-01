Sam Houston Bearkats vs. FIU Panthers: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Panteras da FIU @ Sam Houston Bearkats

Registros atuais: FIU 7-9, Sam Houston 7-9

Temos outro confronto emocionante da Conference USA agendado com Sam Houston Bearkats e FIU Panthers começando às 15h30 horário do leste dos EUA no sábado, no Bernard G. Johnson Coliseum. Os Bearkats mostram alguma força ofensiva, com média de 79,1 pontos por jogo nesta temporada.

A FIU enfrenta Sam Houston na hora errada: Sam Houston sofreu sua primeira derrota em casa na temporada na quinta-feira e provavelmente não buscará redenção. Eles caíram 76-68 para o Flames. Os Bearkats simplesmente não conseguem descansar e já sofreram três derrotas consecutivas.

A derrota de Sam Houston não deve ofuscar as atuações de Lamar Wilkerson, que quase fez um duplo-duplo com 25 pontos e nove rebotes, e Marcus Boykin, que marcou 16 pontos, além de seis rebotes e cinco assistências.

Sam Houston teve problemas para trabalhar em conjunto e terminou o jogo com apenas oito assistências. Infelizmente, isso está se tornando uma tendência para eles; Eles tiveram uma média de 15,7 assistências por jogo no início desta temporada, mas nos últimos cinco jogos caíram para apenas 10,4 por jogo.

Enquanto isso, a FIU terminou bem atrás de La. Tech na quinta-feira e perdeu por 81-64. Os Panteras não tiveram muita sorte contra os Bulldogs recentemente, já que o time ficou aquém das últimas quatro vezes que se enfrentaram.

A derrota não conta toda a história, já que vários jogadores fizeram boas partidas. Um dos mais ativos foi Jayden Brewer, que marcou 15 pontos. Outro jogador que fez a diferença foi Jonathan Aybar, que acertou 6 de 8 para marcar 15 pontos.

A derrota de Sam Houston encerrou uma seqüência de 13 vitórias consecutivas em casa desde a temporada passada e os deixou com um recorde de 7-9. Quanto à FIU, a sua perda baixou o seu recorde para idênticos 7-9.

Fique de olho no gol no jogo de sábado: Sam Houston fez com que acertar chutes profundos parecesse fácil nesta temporada, com média de 8,7 arremessos de três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para a FIU, já que a média deles é de apenas 5,8. Dada a vantagem considerável de Sam Houston nessa área, a FIU terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.

Sam Houston conquistou a vitória contra a FIU quando os times jogaram pela última vez em março de 2024 por um conclusivo 78-59. Sam Houston tem outra vitória na manga ou a FIU vai dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Sam Houston venceu 2 dos seus últimos 3 jogos contra a FIU.