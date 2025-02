Sam Kerr Trial: il procuratore contesta i motivi dell’ufficiale

L’agente di polizia ha detto che dopo che l’incidente riguardava l’attaccante del Chelsea Kerra, ha sentito che stava affrontando l’incidente dopo l’incidente, ma ha insistito sul fatto che “non ha inventato nulla per ottenere accuse oltre il confine”, ha sentito la corte martedì.

Kerr, il capitano australiano, è soggetto ai procedimenti giudiziari che ha causato molestie alterate razzialmente all’agente di polizia metropolitana Stephen Lovell nel sud -ovest di Londra la mattina presto del 30 gennaio 2023.

Si dice che Kerr (31) e il suo partner, West Ham e il centrocampista degli Stati Uniti Kristie Mewis, hanno visto quando sono stati guidati alla stazione di polizia Twickenham da un tassista che si è lamentato di aver rifiutato di pagare per la pulizia, allora uno di loro era Malato e quello di loro ha rotto il finestrino posteriore del veicolo.

Le donne hanno detto agli ufficiali che l’autista “ha agito” guidando molto rapidamente, si è fermato ripetutamente e accelerato di nuovo, li ha chiusi in macchina e si è rifiutato di lasciarli per circa 15 minuti, Kingston Crown ha sentito il tribunale come martedì.

Alla stazione di polizia, Kerr sarebbe diventato “offensivo e offensivo” nei confronti di Lovell e lo ha definito “stupido e bianco”.

Kerr, che è una delle migliori giocatrici di football al mondo, accetta commenti, ma nega che questa sia una carica.

Il servizio della corona era originariamente deciso che Kerr non avrebbe addebitato, la corte ha sentito.

È stato dato a Lovell che ha affermato che i commenti di Kerr avevano causato allarme o molestia CPS dopo questa decisione.

L’attaccante del Chelsea Sam Kerr è accusato di aver causato molestie alti razziali. Foto: Henry Nicholls/AFP tramite Getty Images

Nella sua prima dichiarazione di CPS, l’ufficiale non ha menzionato il commento dello “stupido e bianco”, che ha avuto un impatto su di esso, è stata detto la giuria.

La polizia ha presentato una domanda per rivedere la decisione del CPS di perseguire e ha risposto che il risultato sarebbe stato limitato alle scuse, ha sentito il tribunale.

I pubblici ministeri in seguito hanno chiesto ulteriori prove e nel dicembre 2023 la seconda dichiarazione di Lovell, che menzionava il presunto impatto.

Ha letto una parte della dichiarazione del tribunale, in cui affermava che i commenti lo hanno reso “sconvolto, turbato e (mi ha permesso) di sentirmi umiliato”.

L’accusa fu consentita più tardi nel dicembre 2023, quasi un anno dopo l’incidente.

Grace Forbes, che sostiene Kerr, ha dichiarato durante un esame incrociato: “L’unica ragione per cui hai fatto questa affermazione era che l’accusa di Koruna

Prima di concordare sul fatto che gli ufficiali si occupassero se avevano a che fare nell’agosto 2023, rispose “no”.

“Durante luglio e agosto 2023, ha giocato il campionato mondiale femminile”, ha detto l’avvocato.

Lovell rispose: “Se lo dici, sì.”

Forbes ha detto: “La signora Kerr ha suonato per il suo paese” e “Sarebbe in tutta la TV – ti ricordi come la vedi?”

L’ufficiale ha rifiutato di vedere l’attaccante in televisione davanti all’avvocato della difesa: “Questa persona che ti ha fatto sentire poco importante”.

Ha aggiunto: “Eri determinato a inseguire questa persona?”

Lovell ha detto “sì” e Forbes ha chiesto “attraverso i tribunali penali?”

L’ufficiale disse di nuovo “sì”.

Durante il ri -esame da parte del procuratore Bill Emlyn Jones Lovell ha detto alla giuria che è stato chiamato “stupido” per sentirsi “seduto e turbato”.

Jones ha chiesto se la sua gara avesse “qualche significato se vedi cosa stava succedendo” e Lovell ha detto “no” e in seguito ha aggiunto che il riferimento a lui era “mi ha turbato, intendo”.

Il procuratore ha chiesto: “È giusto, PC Lovell, che hai appena inventato qualcosa per ottenere una linea sulla linea?”

Le informazioni dell’Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.