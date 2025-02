Sam Kerr Trial: la giuria si ritira per considerare il verdetto

La giuria si è ritirata per prendere in considerazione i suoi giudizi lunedì in procedimenti giudiziari con l’attaccante dell’Australia e del Chelsea Sam Kerr, che nega l’accusa di causare molestie razzialmente deteriorate.

Il 31enne ha chiamato l’agente della polizia Stephen Lovell “stupido e bianco” durante l’incidente nel sud-ovest di Londra il 30 gennaio 2023.

Si dice che Kerr e il suo partner, gli Stati Uniti e il centrocampista West Ham Kristie Mewis hanno bevuto quando sono stati portati alla stazione di polizia da un tassista che si è lamentato di aver rifiutato di pagare per la pulizia dopo che uno di loro era malato e ha rotto uno di uno di uno dei loro il finestrino posteriore del veicolo.

Kerr sarebbe diventato un insulto a Lovell alla stazione di polizia. Kerr lo accettò di chiamare “stupido e bianco” durante uno scambio acceso, ma durante il procedimento giudiziario della Kingston Crown Court negò di essere uguale alle accuse.

Kerr ha negato l’uso di “candore come insulto” e ha detto: “Credevo che fosse lui a usare il suo potere e il suo privilegio su di me perché mi ha accusato di essere qualcosa che non sono”.

Il Chelsea e l’attaccante dell’Australia Sam Kerr, a destra, arrivano con il partner Kristie Mewis su Crown Court Kingston. Jonathan Brady/PA Immagini tramite Getty Images

Kerr disse alla corte di sentirsi “intrappolata” sul retro del taxi con Mewis e temeva la sua vita, pochi istanti prima che Mewis spezzasse il finestrino posteriore del veicolo.

Il tassista è rimasto anonimo nei procedimenti giudiziari, che è entrato nel loro sesto giorno lunedì, e non è mai stato chiamato a testimoniare le prove.

Kerr, che si identifica come un anglo-indiano bianco, ha anche detto alla corte che crede che la polizia “mi tratta in modo diverso perché ha percepito la mia pelle”.

Dal debutto nel 2009, è stato un capitano e uno sparatutto leader per l’Australia con 69 gol.

Kerr non ha giocato da quando ha subito un infortunio ACL nel gennaio 2024, durante un campo di addestramento con il Chelsea in Marocco. Si prevede che tornerà all’azione nelle prossime settimane.