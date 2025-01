Sam Konstas não abrirá para a Austrália nas provas contra o Sri Lanka? O técnico George Bailey compartilha uma grande atualização

Sam Konstas fez sua estreia no teste contra a Índia no BGT 2024-25.

O jovem australiano Sam Konstas ganhou as manchetes com uma estreia sensacional de 60 corridas no Boxing Day Test contra a Índia no Melbourne Cricket Ground.

O jovem de 19 anos impressionou a todos com sua abordagem destemida, jogando três arremessos de rampa contra Jasprit Bumrah em um único saldo. Isso também deu à Austrália um início rápido em sua perseguição em Sydney.

Após desempenhos impressionantes em sua série de estreia, Konstas foi incluído no time de testes para a próxima turnê pelo Sri Lanka. Konstas, porém, não tem vaga garantida entre os onze.

Isso ocorre porque a Austrália pode usar Travis Head na posição inicial. A Austrália tentou Head no papel de abertura durante a série na Índia em 2023, com o objetivo de atingir os marcapassos antes que os spinners chegassem e fizessem uso da superfície favorável ao giro.

O seletor-chefe da Austrália, George Bailey, compartilhou uma grande atualização sobre a posição de Sam Konstas para a próxima turnê.

George Bailey sobre a posição de rebatidas de Sam Konstas na turnê do Sri Lanka

Em declarações ao cricket.com.au, Bailey elogiou Sam Konstas e acredita que sua técnica é adequada às condições do Sri Lanka.

Bailey disse: “O que vimos é que ele (Konstas) aprende rápido. (Ele) absorve muita informação, então (esperamos) que ele aproveite bastante. Sei que pelo seu spin game na Austrália e pelas oportunidades que teve em diferentes partes do mundo, achamos que ele tem um jogo que se encaixa bem.“

“Mas essa é uma das coisas interessantes desta turnê: aprenderemos um pouco mais sobre seu jogo em condições diferentes daquelas que acabou de enfrentar na Austrália..”

Ele também mencionou que Travis Head é outra opção para abrir as entradas do tour, e que a decisão final sobre a ordem de rebatidas caberá ao capitão substituto Steve Smith e ao técnico Andrew McDonald.

Ele acrescentou: “Trav’s (Travis Head) tem uma opção (para abrir). Temos uma série de opções e houve algumas discussões preliminares sobre onde ele poderia pousar, e isso pode depender da composição do primeiro XI.“

“Acho que (o técnico) Andrew (McDonald) e o (capitão substituto) Steve (Smith) decidirão isso no devido tempo, assim que chegarmos ao Sri Lanka..”

