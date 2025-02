“Sambhaji não foi ensinado”: a ex-estrela da Índia “Akbar, Aurangzeb” Declaração sobre “Chhaava” começa o debate

O filme Vicky Kaushal -starrr “Chhaava”, baseado na vida e nos tempos de Chhatrapati Sambhaji Maharaj – o segundo governante de Marathha Confedaira e filho do filho de Chhatrapati Shivaji Maharaj da audiência do país. Além de Vicky Kaushal como Chhatapati Sambhaji Maharaj, Rashmika Mandanna (como Yesubai Bhonsale), Akshaye Khanna (como Aurangzeb), Ashutosh Rana (como Hambirra Moohite) e Begum) e Divya Dutta (como Soiarabai)

A ex -estrela da equipe Kryquet India Aakash Chopra também gostou do filme. No entanto, depois de assistir ao filme, ele fez algumas perguntas.

“Ele assistiu Chhaava hoje. Uma história incrível sobre coragem, altruísmo e um senso de dever.

Uma pergunta real – por que não fomos ensinados na escola em Chattrapati Sambhaji Maharaj? Nem mesmo uma memória !!! No entanto, aprendemos como Akbar era um grande e honesto imperador e até tem um caminho muito visível chamado Aurangzeb Road, em Delhi. Por que e como isso aconteceu? “Aakash Chopra escreveu no X.

– Aakash Chopra (@cricketaakash) 17 de fevereiro de 2025

Sua declaração atraiu uma resposta mista. O usuário escreveu para o seu post: “BCOZ, como um jogador malsucedido de Cricke, você também era um aluno da história fracassada”. Chopra então respondeu: “Encontrei minha escola em 12º lugar. Eu tenho 80% da história. Obrigado”

Eu venci minha escola em 12º lugar. Eu tenho 80% da história. Obrigado – Aakash Chopra (@cricketaakash) 17 de fevereiro de 2025

Aqui estão algumas outras respostas. Enquanto alguns apoiavam a observação de Chopra, outros o avisaram para que ele não fosse vítima de propaganda religiosa.

Absolutamente Akash Bhai, a mesma pergunta deve ser feita para os historiadores seculares chamados, pois eles removeram de maneira inteligente nossos verdadeiros heróis da história e simplesmente amavam os imperadores de Mogołów. A propósito, este é o filme épico 🫡🫡 Climax foi muito difícil de assistir, eu literalmente chorei … – Shivang Kaushik (@shivangkaushik3) 17 de fevereiro de 2025

Bem, lembro -me de como estava estudando sobre grandes Marats e Mogołów. Por favor, não se torne parte da propaganda muçulmana hindu @Cricketaacash Ele é o menos esperado de você. – Shubham Agarwal (@shubham_lkl) 17 de fevereiro de 2025

Esta é uma questão honesta – a história de Chhatapati Sambhaji Maharaja deve ser ensinada nas escolas, porque sua herança merece reconhecimento, não apenas porque Akbar e Aurangzeb estão incluídos no currículo. – CRICOBENTESSED (@CRicketMicrosc) 17 de fevereiro de 2025

Porque todos os livros históricos eram baseados em revistas de esquerda, que nunca quismos conhecermos nosso glorioso passado e coragem de nossos ancestrais. Eles queriam que soubéssemos que sempre éramos covardes escondendo nossa história de ser um clã guerreiro. – Ayush tyagi 🇮🇳 (@ayushbhajpayi) 17 de fevereiro de 2025

No primeiro domingo, a direção Laxman Stekar registrou um total de 62,48% do hindi. O Chhaava lançado em 14 de fevereiro até agora coletou mais de 120 crore Rs.

Enquanto isso, Aakash Chopra acredita que o Royal Be Begalur’s Royal (RCB) recebeu uma programação intrigante do IPL 2025, com uma mistura de eletrodomésticos para o fim dos negócios da fase da liga. Os mestres do atual Kolkata Knight (KKR) enfrentarão o RCB na partida de abertura do IPL 2025 no Eden Gardens, em 22 de março.

Reconhecendo que o RCB terminou o forte no IPL 2024 em um cenário semelhante, Chopra apontou que a última partida da liga com Kolkata Knight Riders (KKR) pode ser um desafio difícil.

No filme em seu canal no YouTube, Chopra passou no cronograma de muitas franquias, oferecendo informações sobre possíveis vantagens e obstáculos.

No caso da RCB, ele notou que a campanha deles foi aberta contra a KKR em Calcutá em 22 de março e termina o cenário oposto contra os mesmos oponentes em Bengalur em 17 de maio. Considerando que o KKR dominou o RCB em ambas as reuniões na última temporada, Chopra sugeriu que eles os estivessem enfrentando para enfrentá -los novamente. Tais conexões -chave podem ser uma espada de dois gumes.

“É interessante para Bengalur. Eles têm três dos últimos quatro e quatro dos últimos seis jogos em casa. Eles têm mais partidas em casa em direção às instalações. Costumava ser um problema antes, mas a última temporada fez você entender que eles estão bem – ele disse.

No entanto, ele permaneceu cauteloso com o fator KKR, lembrando aos fãs que a franquia de Calcutá tem uma vantagem nas reuniões recentes. Enquanto o RCB perdeu de forma convincente em seu KKR no ano passado, eles não tinham apenas um equipamento.

“Eles venceram as últimas partidas em casa e isso se classificou. Então, se virmos o modelo no ano passado, parece bom. É interessante, no entanto, eles começam contra o cálculo e também terminam contra o cálculo. Pode ser um jogo difícil, porque suas partidas são apertadas e Calcutá os venceu aqui – acrescentou Chopra.

Visakhapatnam e Gwahati sediarão duas partidas em casa com DC e RR, enquanto o PBK jogará três partidas em casa em Dharamsala. A KKR e a DC ainda não anunciaram seus novos capitães para a temporada IPL 2025.

Com cartuchos de IANS