Sami Zayn aceita, a faixa de penta invicta é quebrada e mais

O episódio hoje à noite apresenta alguns confrontos emocionantes

Enquanto a promoção se prepara para o segundo ple de 2025, histórias e disputas estão tomando forma e culminará na WrestleMania 41, em abril. O show da segunda -feira à noite Raw Night seguirá as etapas e entregará dois jogos finais de classificação para a festa de câmara de eliminação masculina e feminina.

Além das duas partes de classificação, a promoção anunciou várias partidas e segmentos para o programa. O episódio de Monday Night Raw emanará ao vivo do Spectrum Center em Charlotte, Carolina do Norte, EUA.

Antes do programa desta semana em Charlotte, vamos dar uma olhada nas quatro previsões do episódio do 02/17 da marca vermelha.

4. Gunther emboscou Jey Use novamente

2025 Vencedor real Rumble Men Jey Uso Na semana passada, escolheu o campeão mundial de pesos pesados ​​Gunther para WrestleMania 41 ple. No entanto, Gunther não estava empolgado com a oportunidade de lutar contra Jey, já que acreditava que Jey é um talento de meio cartão e manchará seu legado.

O campeão na semana passada emboscou Jey durante os primeiros momentos para assustá -lo, mas só deixou as coisas claras para Jey. Gunther agora prometeu tornar a vida de Jey “Hell” até a WrestleMania e ele provavelmente repetir as ações da semana passada e atacar Jey após sua promessa.

Leia também: WWE RAW (17 de fevereiro de 2025): cartão de festa, notícias, cronogramas e detalhes de transmissão

3. Ivy Nile

Após os múltiplos confrontos na semana passada, o Ivy Nile tem a oportunidade de demonstrar seu valor e lutar contra o campeão intercontinental das mulheres Lyra Valkyria. No entanto, ele terá que passar por Dakota Kai da Ctrl.

Enquanto Kai procura ganhar impulso, que foi prejudicado várias vezes devido a uma lesão. A promoção causa uma disputa entre o Nilo e a Valquíria por semanas até o Nilo vencer o jogo para desafiar o campeão do IC.

Leia também: todos os superestrelas confirmados da WWE RAW (17 de fevereiro de 2025)

2. A risca invicta de Penta está quebrada

Desde a sua chegada à WWE, Penta tem derrotado todos os que a promoção colocou em seu caminho. No entanto, ele agora está trancado em uma disputa com Ludwig Kaiser e Pete Dunne, que querem derrubar o lutador.

Enquanto Kaiser inicialmente tentava unir forças com Dunne para derrubar o lutador, Dunne deixou claro que ele queria ter algo a ver com Kaiser e disse -lhe para ficar longe do seu caminho. No entanto, Kaiser provavelmente interferirá no jogo, o que poderia levar Dunne a coletar a vitória e destruir a série invicta da Penta na promoção.

1. Sami Zayn aceita

No episódio na semana passada, na sexta -feira à noite, SmackDown, Sami Zayn lançou um vídeo através do Handle X que foi reproduzido durante o programa, ele detalhou a gravidade da lesão. Zayn revelou que não tinha certeza de quando seria limpo medicamente, mas toda vez que aconteceu, ele enfrentava Kevin.

Mais tarde no programa, a promoção fez uma resposta de Kevin Owens que ele publicou em X, onde zombou de Zayn e o chamou por não ajudá -lo na partida da escada no Royal Rumble. Owens então deu um desafio a Zayn para a Câmara de Eliminação de 2025 em Toronto, afirmando que não se importava se Zayn estivesse claro ou não.

Zayn está agora preparado para uma aparição no programa de hoje à noite, onde provavelmente aceitará o desafio, já que ele também quer enfrentar Ko e lutar contra ele no próximo mês daria a ele tempo suficiente para se recuperar de suas feridas.

O que Sami Zayn dirá em seu retorno ao programa hoje à noite? Penta pode se defender de Ludwig Kaiser e vencer Pete Dunne? Compartilhe seus pensamentos e previsões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.