San Antonio Spurs x Indiana Pacers: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Relatório do terceiro trimestre

Os Pacers já têm mais pontos contra os Spurs do que contra os Spurs na última quinta-feira. Depois de três quartos, o ataque dos Pacers conseguiu realmente impor a sua vontade, dominando os Spurs por 118-94.

Os Pacers entraram em jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Indiana Pacers @ San Antonio Spurs

Registros atuais: Indiana 24-20, San Antonio 20-22

Como assistir

Quando: Sábado, 25 de janeiro de 2025 às 12h (horário do leste dos EUA)

Sábado, 25 de janeiro de 2025 às 12h (horário do leste dos EUA) Onde: Arena Accor – Paris

Arena Accor – Paris TV: ESPN

ESPN Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 259,10

O que saber

Os Spurs estarão diante de seus torcedores no sábado, mas uma olhada no layout mostra que eles podem aproveitar a vantagem de jogar em casa. Eles desafiarão o Indiana Pacers às 12h00 horário do leste dos EUA na Accor Arena. Os Spurs podem querer um pouco de aderência para este jogo, já que o time teve 19 derrotas na quinta-feira.

Os Spurs acabaram de marcar o maior número de pontos em toda a temporada. Tudo correu bem contra os Pacers e os Spurs alcançaram uma vitória por 140-110. O placar estava próximo no intervalo, mas o San Antonio se afastou no segundo tempo com 80 pontos.

A vitória do Spurs foi um verdadeiro esforço de equipe, com muitos jogadores apresentando atuações sólidas. Talvez o melhor deles tenha sido Victor Wembanyama, que fez um duplo-duplo com 30 pontos e 11 rebotes. Wembanyama está se tornando um preditor do sucesso dos Spurs: quando ele consegue pelo menos oito rebotes, o time tem 11-3 (e 9-19 quando ele não consegue). A equipe também recebeu ajuda de Devin Vassell, que acertou 9 de 13 no caminho para 25 pontos, mais duas roubadas de bola e dois bloqueios.

Os Spurs trabalharam unidos e terminaram o jogo com 43 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles tiveram em toda a temporada.

O San Antonio passou para 20-22 com a vitória, que também encerrou sua seqüência de três derrotas consecutivas. Quanto a Indiana, sua derrota caiu para 24-20.

Chance

Indiana é um ligeiro favorito de 2 pontos contra o San Antonio, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

Os Oddsmakers moveram-se ligeiramente contra os Pacers, já que o jogo começou com os Pacers como favoritos de 3,5 pontos.

O acima/abaixo é de 232,5 pontos.

História da série

San Antonio e Indiana têm 5 vitórias em seus últimos 10 jogos.