San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Uma vitória do Spurs aumentaria seu recorde para mais de 0,500, e depois de dois quartos de jogo eles se colocaram em uma boa posição para fazê-lo. Depois de dois quartos, nenhum dos times tem a competição em mãos, mas os Spurs lideram por 65-63 sobre os Grizzlies.

Se os Spurs continuarem jogando assim, aumentarão seu recorde para 20-19 em pouco tempo. Por outro lado, os Grizzlies terão de se contentar com um recorde de 25-16, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Memphis Grizzlies @ San Antonio Spurs

Registros atuais: Memphis 25-15, San Antonio 19-19

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste Onde: Frost Bank Center – San Antonio, Texas

Frost Bank Center – San Antonio, Texas TV: Fand Duel SN – Memphis

Fand Duel SN – Memphis Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

Os torcedores do Spurs que comparecerem ao jogo de quarta-feira podem ficar desapontados, dadas as previsões dos especialistas. Eles jogarão diante de seus torcedores contra o Memphis Grizzlies às 20h (horário do leste dos EUA) na quarta-feira, no Frost Bank Center. O Grizzlies sofreu uma derrota no último confronto e vai tentar a reviravolta contra o Spurs, que vem de vitória.

Os Spurs chegarão ao jogo de quarta-feira depois de (finalmente) derrotar o Lakers, contra quem havia perdido 1-8 nos nove jogos anteriores. Tudo correu bem para o Spurs contra o Lakers na segunda-feira, quando o Spurs conquistou a vitória por 126-102. A vitória foi uma lufada de ar fresco para o San Antonio, ao encerrar sua seqüência de três derrotas consecutivas.

O jogo colocou dois dos centrais mais dominantes da liga: Victor Wembanyama e Anthony Davis. Wembanyama fez um jogo sólido e acertou 10 de 17 para marcar 23 pontos, além de oito rebotes e cinco assistências. Enquanto isso, Davis aproveitava a derrota, fazendo um duplo-duplo com 30 pontos e 13 rebotes.

Enquanto isso, os Grizzlies sofreram sua derrota mais próxima desde 4 de novembro de 2024, na segunda-feira. Eles ficaram um pouco atrás dos Rockets por 120-118. Memphis tem lutado contra o Houston recentemente, já que o jogo foi sua terceira derrota consecutiva.

Os Spurs terão que conter Desmond Bane, que causou impacto no último jogo dos Grizzlies. Ele acertou 9 de 13 pontos a caminho de 25 pontos.

Os Grizzlies lutaram para trabalhar juntos e terminaram o jogo com apenas 15 assistências. Infelizmente, isso está se tornando uma tendência para eles; Eles tinham uma média de 30,5 assistências por jogo no início desta temporada, mas nos últimos cinco jogos caíram para apenas 22,4 por jogo.

O recorde de Memphis agora é 25-15. Quanto ao San Antonio, a vitória os trouxe de volta ao empate por 19-19.

Embora apenas os Spurs tenham cuidado dos seus adeptos na última vez que jogaram, ambas as equipas agradaram aos apostadores ao cobrir o spread. Olhando para o futuro, espera-se que os Grizzlies vençam uma disputa acirrada, a menos que alguém toque a campainha. Tenha cuidado ao apostar contra o spread, pois embora tenham 27-13 ATS no geral, eles estão apenas 3-7 contra o San Antonio em seus confrontos mais recentes.

Os Spurs venceram os Grizzlies no encontro anterior, em abril de 2024, por 102-87. Os Spurs têm outra vitória na manga ou os Grizzlies vão dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

Chance

Memphis é um ligeiro favorito de 2,5 pontos contra o San Antonio, no último relatório. Probabilidades da NBA.

O acima/abaixo é de 239 pontos.

História da série

Memphis venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra o San Antonio.