San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies: como assistir, programação, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Relatório do terceiro trimestre

Perdendo por dois no final do segundo quarto, os Grizzlies agora estão na liderança. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o Spurs por 102-86.

Se os Grizzlies continuarem jogando assim, aumentarão seu recorde para 27-15 em pouco tempo. Por outro lado, os Spurs terão de se contentar com um recorde de 19-21, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Memphis Grizzlies @ San Antonio Spurs

Registros atuais: Memphis 26-15, San Antonio 19-20

Como assistir

Quando: Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 21h30 horário do leste dos EUA

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 21h30 horário do leste dos EUA Onde: Frost Bank Center – San Antonio, Texas

Frost Bank Center – San Antonio, Texas TV: ESPN

ESPN Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 24,00

O que saber

Os Spurs estarão diante de seus torcedores na sexta-feira, mas uma olhada no layout mostra que eles podem precisar da vantagem de jogar em casa. Eles receberão o Memphis Grizzlies às 21h30 horário do leste dos EUA no Frost Bank Center.

Na última quarta-feira, os Spurs perderam em casa para os Grizzlies por uma margem decisiva de 129-115. A derrota dói ainda mais porque o San Antonio vencia por 63-51 faltando 0:12 para o fim do segundo.

A vitória dos Grizzlies foi resultado de várias atuações ofensivas impressionantes. Um dos mais notáveis ​​veio de Ja Morant, que fez um duplo-duplo com 21 pontos e 12 assistências. Esse é o maior número de assistências que Morant registrou desde novembro de 2024. A equipe também recebeu ajuda de Desmond Bane, que fez 8 de 13 a caminho de 21 pontos mais duas roubadas de bola.

Os Grizzlies quebraram o vidro ofensivo e terminaram o jogo com 14 rebotes ofensivos (classificados em segundo lugar em rebotes ofensivos por jogo no geral). Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que os Spurs derrotaram apenas sete.

San Antonio não tem estado forte recentemente, já que o time perdeu quatro dos últimos cinco jogos, causando uma redução notável em seu recorde de 19-20 nesta temporada. Quanto a Memphis, a vitória aumentou o recorde para 26-15.

Chance

Memphis é um ligeiro favorito de 2 pontos contra o San Antonio, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Grizzlies como favoritos de 2,5 pontos.

O acima/abaixo é de 239 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Memphis venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra o San Antonio.