San Bona. Bonnies vs. Dayton Flyers: Como ver o basquete da NCAA online, o canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, a hora de início

Relatório de tempo parcial

Depois de uma grande perda no caminho da última vez, St. Bona. Ele parece muito melhor hoje em seu tribunal local. Eles saltaram com uma rápida vantagem de 39-32 contra Dayton.

San Bona. Ele entrou na partida com três perdas consecutivas e está a caminho de fazer quatro. As coisas podem mudar ou Dayton lhes dará outra perda? Só o tempo dirá.

Quem está tocando

Dayton Flyers @ St. Bona. Bonnies

Registros atuais: Dayton 14-6, St. Bona. 15-6

Como olhar

Quando: Terça -feira, 28 de janeiro de 2025 às 20:00 ET

Terça -feira, 28 de janeiro de 2025 às 20:00 ET Onde: Reilly Center – St. Bonaventure, Nova York

Reilly Center – St. Bonaventure, Nova York TV: ESPN Plus

ESPN Plus Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas). Custo do ingresso: $ 12,00

O que saber

Dayton tem 8-2 contra St. Bona. Desde fevereiro de 2016, e terão a oportunidade de estender esse sucesso na terça -feira. Ambos enfrentarão uma batalha de Atlantic 10 às 20:00 ET no Reilly Center. Os Bonnies estão rastejando para esse partido limitado por três perdas consecutivas, enquanto os Flyers saltam com três vitórias consecutivas.

Na sexta-feira passada, Dayton conseguiu rejeitar uma sólida vitória sobre o Saint Joseph’s, fazendo o jogo 77-72.

Nate Santos foi a excelente ofensiva do concurso, pois era de 9 por 14 a caminho de 24 pontos mais oito rebotes. Malachi Smith foi outro jogador importante, marcando 12 pontos, juntamente com oito assistências.

Enquanto isso, San Bona. Não consegui dirigir no VC na sexta-feira e caí de 75-61.

A perda de San Bona ocorreu apesar de um jogo de qualidade de Chance Moore, que registrou 21 pontos mais oito rebotes. Moore teve alguns problemas para encontrar seu equilíbrio contra Dukesne no último sábado, então essa foi uma boa mudança.

San Bona. Ele lutou para trabalhar juntos e terminou o jogo com apenas sete assistências. Eles foram esmagados por seus oponentes naquele departamento quando o VC acumulou 20.

A vitória de Dayton aumentou seu recorde para 14-6. Quanto a San Bona, sua derrota reduziu seu recorde para 15-6.

No futuro, Dayton deve ganhar um concurso apertado, exceto qualquer Whipper Timbres. Este concurso será o oitavo consecutivo como os favoritos (até agora nesta seção, eles são 2-5 contra a propagação).

Dayton venceu St. Bona. 76-71, quando as equipes jogaram pela última vez em fevereiro de 2024. Revancha pode ser um pouco mais difícil para Dayton, já que a equipe não terá a vantagem do tribunal em casa desta vez. Vamos ver se a mudança no local faz a diferença.

Chance

Dayton é um pequeno favorito de 1,5 pontos contra St. Bona., De acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades estavam alinhadas com a comunidade de apostas neste caso, desde que o jogo abriu como um spread de 1,5 pontos e ficou ali.

O Over/Under é de 135,5 pontos.

Ver Seleções de basquete universitário Para cada jogo, incluindo isso, do modelo avançado de computador da Sportsline. Obtenha seleções agora.

História da série

Dayton venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra St. Bona.