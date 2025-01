San Diego cede la star tutta americana Jaedyn Shaw a NC Courage – fonti

Jaedyn Shaw non giocherà con il nuovo allenatore del San Diego Wave Jonas Eidevall. Rich Graessle/Icon Sportswire tramite Getty Images

L’attaccante della nazionale femminile americana Jaedyn Shaw dovrebbe essere scambiata Onda a San Diego al North Carolina Courage per una somma non rivelata di denaro, hanno confermato fonti a ESPN.

Equalizzatore è stato il primo a segnalare l’accordo.

L’accordo rappresenta un duro colpo per il capo allenatore di San Diego Jonas Eidevall, che è stato nominato al suo incarico all’inizio di questa settimana. Ma Shaw, 20 anni, cerca da tempo uno scambio, con una fonte che dice a ESPN che la richiesta risale a un anno fa.

La mossa dovrebbe dare un grande impulso a un attacco della Carolina del Nord che necessita di più produzione rispetto alle squadre leader del campionato che hanno puntato 34 volte in 26 partite. Con l’attaccante brasiliano Karolin che ritorna dall’infortunio e l’arrivo di Shaw, la Carolina del Nord sembra avere un attacco molto più forte nel 2025.

Shaw si è unito all’Onda nel 2022 e ha segnato 14 gol in 61 presenze in campionato e coppa. Ha fatto parte delle squadre di San Diego che hanno vinto la NWSL Shield 2023 e la NWSL Challenge Cup 2024. Shaw è stata anche nominata nella NWSL Best XI 2023.

La nativa di Frisco, in Texas, ha avuto un forte impatto anche a livello internazionale, segnando otto gol in 21 partite dal suo debutto nell’ottobre 2023. Shaw faceva parte della squadra che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2024. Nel 2022, è stata nominata Giovane Giocatrice dell’anno di calcio statunitense 2022.