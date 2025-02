San Diego Toreros vs. Informações ao vivo do LMU Lions, Horário de início, canal de televisão: como assistir ao basquete da NCAA na televisão, transmitir online

Quem está tocando

LMU Lions @ San Diego Torleros

Registros atuais: LMU 12-8, San Diego 4-18

Como olhar

O que saber

Temos outro confronto emocionante da Costa Oeste a tempo desde os Leões LMU e os Torleros de San Diego estão prontos para a dica às 18:00 ET no sábado, em Jenny Craig Pavilion. Os touros atingem esse confronto limitado por nove perdas consecutivas, enquanto os Leões cairão com quatro vitórias consecutivas.

Na quinta-feira, a LMU conquistou a vitória contra Portland por um conclusivo 88-63. Com os Leões à frente 46-24 pela metade, o jogo terminou.

O sucesso da LMU foi o resultado de um ataque equilibrado que viu vários jogadores darem um passo à frente, mas Alex Merkviladze liderou a carga quando ganhou 16 pontos mais seis rebotes. Outro jogador que fez a diferença foi Will Johnston, que teve 13 pontos, além de três assaltos.

Enquanto isso, San Diego marcou o maior número de pontos que eles tiveram ao longo da temporada na quinta -feira, mas não foi suficiente. Pepperdine caiu 98-90. Tendo executado a pontuação alta, ambas as equipes podem estar fazendo alguns exercícios defensivos adicionais em breve.

O lado perdedor foi dirigido por Joey Chammaa, que quase perdeu um dobro em 24 pontos e nove assistências. Essas nove assistências lhe deram um novo recorde pessoal. A equipe também recebeu cortesia de Kean Webb, que tinha 5 por 6 no caminho para 16 pontos mais sete rebotes.

San Diego lutou para retornar à ofensiva e terminou o jogo com apenas três rebotes ofensivos. Essa é a menor quantidade de rebotes ofensivos que eles alcançaram ao longo da temporada.

A vitória da LMU foi sua terceira consecutiva em casa, que promoveu seu recorde de 12 a 8. Quanto a San Diego, sua perda reduziu seu recorde para 4-18.

A LMU conseguiu uma vitória sólida sobre San Diego em seu confronto anterior há duas semanas, vencendo por 77-70. A revanche pode ser um pouco mais difícil para a LMU, pois a equipe não terá a vantagem do tribunal em casa desta vez. Vamos ver se a mudança no local faz a diferença.

História da série

A LMU venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra San Diego.