San Fran. Dons vs. Lavar Estado Couars: Como ver o basquete da NCAA on -line, o canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, a hora de início

Relatório de tempo parcial

Apenas mais mais uma posição entre San Fran. E a vitória que foi favorecida a coletar Enter hoje à noite. Eles têm alguma almofada, já que atualmente lideram o estado de lavagem de 38-26.

San Fran. Ele entrou no confronto com alguma motivação adicional após a derrota, a última vez que essas duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles são capazes de girar o script ou se será mais do mesmo.

Quem está tocando

Lavar Estado Couars @ San Fran. Dons

Registros atuais: lavagem. Estado 15-7, San Fran. 17-6

Como olhar

O que saber

Temos outro confronto emocionante da costa oeste a tempo, como São Francisco. Dons e os lavados. O estado Couars estará pronto para a gorjeta às 22:00 ET no sábado no War Memorial Gymnasium. Os Dons procurarão manter sua série de vitórias na casa de 13 jogos.

Sábado passado, San Fran. Consegui obter uma sólida vitória sobre San Diego, levando o jogo por 81 a 69.

Vários jogadores participaram de performances sólidas para liderar São Fran. para a vitória, mas talvez nada mais que Tyrone Riley IV, que teve 16 pontos. Outro jogador que fez a diferença foi Ryan Beasley, que marcou 12 pontos, além de dois assaltos.

Enquanto isso, lavado. A recente remendo difícil do estado se tornou um pouco mais difícil na quinta -feira, após sua terceira derrota consecutiva. Eles caíram logo abaixo do Pacífico para uma pontuação de 70-68. Os cutres não estavam à altura do seu potencial e encontraram a vantagem de que as probabilidades pensavam que os criadores haviam entrado no jogo haviam entrado no jogo.

Lavar A perda de estado ocorreu apesar de um jogo de qualidade de Dane Erikstrup, que tinha 5 por 8 no caminho para 17 pontos mais quatro assaltos.

San Fran. Ultimamente, está em uma sequência: eles venceram 13 de suas últimas 17 competições, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 17 a 6 nesta temporada. Quanto à lavagem. Estado, sua derrota reduziu seu recorde para 15-7.

É provável que uma ofensiva de alto desempenho esteja na agenda, pois ambos são um dos maiores equipes da liga. San Fran. Ele não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, tendo em média 76,1 pontos por jogo. No entanto, não é como lavar. O estado luta nesse departamento, pois eles têm em média 80 anos. Com as duas equipes tão facilmente capazes de colocar pontos, a única pergunta que resta é quem pode executar a pontuação mais alta.

Ansioso, San Fran. É o favorito nisso, já que os especialistas esperam vê -los vencer por cinco pontos. Para aqueles que procuram jogar propagação, leve em consideração o oponente de São Francisco: eles têm um registro de 0-1 abaixo do registro de propagação de lavagem. Sobre seus últimos confrontos.

Chance

San Fran. Ele é o favorito de 5 pontos contra Wash. Estado, de acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Dons como favorito de 4,5 pontos.

O Over/Under é de 151 pontos.

História da série

Lavar O estado venceu o único jogo que essas duas equipes jogaram nos últimos 0 anos.