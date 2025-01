“Sanju Samson se saiu muito bem nos últimos 7 a 10 jogos”, diz Suryakumar Yadav, posição de goleiro na equipe T20I selada

Sanju Samson foi o maior artilheiro do T20I da Índia em 2024.

Com a equipe indiana T20I em período de transição, após as aposentadorias de Rohit Sharma, Virat Kohli e Ravindra Jadeja, um jogador que aparentemente selou seu lugar no XI é Sanju Samson.

O capitão Suryakumar Yadav atestou o lugar de Samson na equipe como goleiro titular antes da série T20I de cinco partidas contra a Inglaterra em casa, começando em 22 de janeiro.

Samson conseguiu isso graças ao grande número de corridas no ano passado. Ele foi o maior artilheiro da Índia em T20Is em 2024, com 436 corridas em 12 entradas com uma média de 43 e uma taxa de acertos de 180.

No entanto, foi na série posterior que Sansão floresceu imensamente. Ele marcou três séculos em suas últimas cinco derrotas contra Bangladesh e África do Sul. Apenas Rohit (5) e Suryakumar (4) marcaram mais séculos T20I para a Índia do que os três de Samson, feito que ele alcançou em apenas cinco partidas.

Sem pontos de interrogação sobre o goleiro: Suryakumar Yadav

Rishabh Pant voltou à seleção indiana em todos os três formatos no ano passado e foi preferido a Samson na Copa do Mundo T20 de 2024.

Mas os números de Pant no ano passado foram medianos (média de 27 e taxa de rebatidas de 131) e a forma sensacional de Samson na segunda metade do ano cimentou o seu lugar na equipa T20I como guarda-postigo titular.

Antes do primeiro T20I contra a Inglaterra, em Calcutá, Suryakumar confirmou a posição de Sanju Samson na equipe T20I enquanto a Índia se prepara para a Copa do Mundo T20 do próximo ano.

“Atualmente não há dúvidas sobre os goleiros (posição). Sanju esteve muito bem nos últimos 7 a 10 jogos e mostrou do que é capaz. É o que queremos de todos os nossos jogadores, não apenas dos goleiros, mas de todos: manter o time em primeiro lugar. Ele tem essa oportunidade e aproveitou ao máximo. E estou feliz por ele.” disse o capitão indiano do T20I.

