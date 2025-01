Sankarlal Chakraborty, do Punjab FC, destaca ‘pontos positivos’ após empate com o NorthEast United

Os Shers encerraram a seqüência de derrotas depois de conquistar um ponto muito disputado na 16ª rodada.

O Punjab FC da Indian Super League (ISL) finalmente encerrou sua seqüência de quatro derrotas consecutivas com um animado empate em 1 a 1 contra o NorthEast United FC na 16ª rodada. Em uma partida cheia de emoção e ajustes táticos, o ponto conquistado por Shers oferece muito -precisava de confiança para uma equipe em um momento difícil.

Os Shers têm estado longe de seu melhor nos últimos jogos e quase foram de mal a pior quando ficaram com 10 jogadores nos acréscimos. Após a partida, o treinador adjunto do Punjab FC, Sankarlal Chakraborty, partilhou a sua opinião sobre o resultado.

Punjab FC apresentou uma exibição resiliente

O treinador adjunto, de 49 anos, elogiou a resiliência da equipa, apesar dos reveses nos últimos jogos do campeonato. Com quatro derrotas consecutivas, os Shers ocupam atualmente a oitava posição na classificação, quatro pontos atrás dos seis primeiros colocados.

Falando sobre as atuações recentes, afirmou: “Depois de quatro derrotas, somar um ponto nos dá confiança. Também os nossos estrangeiros e alguns indianos também por corte, que não estiveram nos últimos jogos. Então estamos lutando. E conseguimos a segunda parte. Sim, talvez Luka marque 2-1. Além disso, eles criaram algumas oportunidades. No final das contas, há um ponto que nos dá pouca confiança. “

Mudanças de formação no meio do jogo funcionaram para Shers

A partida mostrou a adaptabilidade do Punjab, com Chakraborty revelando conversas pré-jogo com outros treinadores sobre mudanças táticas. Ele revelou sua decisão de mudar a formação caso o time perdesse no primeiro tempo.

A decisão deu frutos quando Filip Mrzjlak, voltando de lesão, estabilizou a defesa, permitindo ao time focar no ataque no segundo tempo. Na ausência de Mrzjlak, o Punjab tem sido uma sombra da equipe desde o início da temporada do ISL.

Jovens Shers brilham em tempos difíceis

O gol do Punjab aos 82 minutos foi um momento de orgulho, pois veio de um de seus jovens recém-saídos da academia. K Lhungdim balançou a rede após um drible brilhante e cruzamento do companheiro de equipe e graduado da academia Muhammad Suhail F.

Falando sobre o fantástico impulso em direção ao gol, Chakraborty disse: “Esses cruzamentos, dribles e finalizações fazem parte do nosso plano para desenvolver jovens jogadores”. O gol não só encerrou a seca de gols do Punjab, mas também destacou a eficácia de sua estratégia de desenvolvimento juvenil.

No entanto, o treinador reconheceu os desafios emocionais que a jovem equipa enfrentou, especialmente depois de a equipa ter ficado reduzida a 10 jogadores nos minutos finais.

Ao falar sobre os jogadores mais jovens, Sankarlal Chakraborty disse: “É natural que as emoções afetem a concentração, mas faz parte da aprendizagem”.

O sorteio fornece uma plataforma para o Punjab FC reconstruir seu ímpeto na ISL. Embora o resultado possa não satisfazer plenamente as suas ambições, sublinha o seu compromisso com o crescimento e o desenvolvimento nos próximos jogos. Apoiados pelos jovens da sua academia, os Shers estarão ansiosos para chegar aos seis primeiros no final da temporada regular do ISL.

