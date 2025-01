Santa Clara Broncos contra São Francisco. Dons: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

São Francisco. Dons @ Santa Clara Broncos

Registros atuais: São Francisco. 14-4, Santa Clara 11-6

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante agendado na Costa Oeste, em São Francisco. Dons e o Santa Clara Broncos darão gorjeta às 19h00 horário do leste dos EUA no sábado no Leavey Center. Os Dons ostentam alguma força ofensiva, já que tiveram média de 77,9 pontos por jogo nesta temporada.

São Francisco. Eles sofreram uma derrota quando jogaram fora de casa no sábado, mas a torcida local lhes deu toda a motivação que precisavam na quinta-feira. Eles venceram o Portland por um placar de 81-72.

O sucesso do San Francisco foi resultado de um ataque equilibrado em que vários jogadores se destacaram, mas Malik Thomas liderou o ataque ao marcar 19 pontos e duas roubadas de bola. Marcus Williams foi outro jogador importante, fazendo 8 de 12 a caminho de 17 pontos, mais três roubos de bola e dois bloqueios.

São Francisco. Ele quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 14 rebotes ofensivos. Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos 11 rebotes ofensivos em três jogos consecutivos.

Entretanto, pode ter demorado mais para terminar o trabalho, mas o Santa Clara conseguiu finalmente o resultado que esperava quinta-feira. Eles eliminaram o Oregon State por 82-81 em uma bandeja de último minuto de Tyeree Bryan faltando 3 segundos para o fim do terceiro quarto. São dois jogos consecutivos que os Broncos venceram por apenas um ponto.

O Santa Clara pode atribuir grande parte do seu sucesso a Elijah Mahi, que acertou 10 de 15 no caminho para 21 pontos, mais seis rebotes e cinco assistências, e Adama-Alpha Bal, que fez 19 pontos. Essas cinco assistências deram a Mahi um novo recorde na carreira.

A vitória do São Francisco foi a 11ª consecutiva em casa, elevando seu recorde para 14-4. Quanto ao Santa Clara, eles tiveram um desempenho incrível recentemente, já que venceram oito das últimas nove partidas, o que representou um grande aumento em relação ao recorde de 11-6 nesta temporada.

A recuperação provavelmente será um grande fator nesta competição: São Francisco. quebrou as barreiras nesta temporada, com média de 36,4 rebotes por jogo. Não é que o Santa Clara tenha problemas nesse departamento, já que tem uma média de 38,9. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

São Francisco. saiu vitorioso em um jogo emocionante contra o Santa Clara na partida anterior, na última segunda-feira, passando por 97-94. A revanche pode ser um pouco mais difícil para São Francisco. já que desta vez a equipa não terá a vantagem de jogar em casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

História da série

São Francisco. Venceu 7 dos últimos 10 jogos contra o Santa Clara.