Lacrime Neymar Bentornati al suo club da ragazzo mille venerdì Santos Fan e concerti allo stadio di casa della squadra sotto il cartello elettronico che dice “Il principe è tornato”.

Ha firmato un contratto in avanti dopo l’arrivo che le fonti hanno detto che ESPN avrebbe funzionato per sei mesi.

Circa 20.000 fan di Santos hanno riempito il loro stadio Villa Belmiro sotto la pioggia di fronte a San Paolo per celebrare il ritorno di Neymar di 32 anni.

Il suo arrivo serale ai fuochi d’artificio era limitato da una festa di tre ore, che rappresentava anche cantanti locali.

“Sono molto felice. Abbiamo vissuto qui grandi momenti. C’è ancora molto da fare “, ha detto Neymar in campo. Quando i fan hanno cantato che volevano vederlo di nuovo quanto spesso lo faceva nella sua carriera, ha detto: “Non mi mancherà l’audacia (a Dribling)”.

Poco prima di salutare i suoi futuri compagni di squadra e i manager del club per l’allenamento a Santos.

Neymar è stato accolto di nuovo al suo ex Fiesta Club di 3 ore. Nelson Almeida/AFP tramite Getty Images

L’aereo privato di Neymar è atterrato sul panorama statale di San Paolo dall’Arabia Saudita al mattino, ma ha chiesto alcune ore di riposo prima di essere depositato a Santos in elicottero.

Banners che leggono “The Prince Is Back” venduti per 10 Reais ($ 1,50) fuori dallo stadio con Villa Belmiri da 20.000 posti.

Graffitti ispirati all’intelligenza artificiale fuori dallo stadio mostrò che Neymar sembrava più maturo alla corona sulla sua testa – non c’è da piccola caratteristica nella città in cui Pel era re per decenni fino alla sua morte nel dicembre 2022 all’età di 82 anni.

Il video pubblicato da Santos sui social media ha mostrato che Neymar non indossava il numero 11, che era la sua prima magia nel 2009-2013. Durante la sua seconda magia nel club, la famosa camicia di Pelé n.

“Sarà onorato di indossare questa maglia sacra”, ha detto Neymar nel video.

Club saudita per campionato Al Hilal Hanno annunciato lunedì di aver raggiunto un accordo con Neymar per interrompere il suo contratto dopo che una stella brasiliana ha segnato un goal in sette presenze durante un infortunio di 18 mesi a Gulf Nation.

L’ex star di Barcellona ha strappato il legamento attraversato nel ginocchio sinistro, mentre era al servizio internazionale poco dopo la firma di Al Hillal. In ottobre è tornato nel parco giochi, ma le ferite dei muscoli posteriori della coscia gli hanno impedito di contribuire al club.

Alla domanda quando ha deciso di tornare a Santos, Neymar ha dichiarato in una conferenza stampa: “Ci sono alcune decisioni che vanno oltre la logica del calcio e alcune sono influenzate.

“Quando ero sicuro che sarei tornato, ammetto che a gennaio, all’inizio di gennaio, non potevo immaginare di tornare a Santos o abbandonare Al Hilal. Ero molto felice lì, la mia famiglia era molto felice, ero molto adattato lì e pieno di desiderio di suonare è arrivato a tornare e non ci ho pensato due volte.

“Dal primo giorno ho deciso di tornare, ho detto a mio padre e tutto ha funzionato. Tutti sono felici. Sono tornato con l’energia restaurata. Da quando sono stato qui, ho la sensazione di avere 17 anni. “Sono molto felice, eccitato e molto felice di suonare.”

Neymar ha lanciato la sua carriera professionale con Santos nel 2009 e si è evoluto in uno dei giovani talenti più brillanti nel football mondiale, ispirato a Copa Libertadores nel 2011.

Ha guadagnato 128 tappi per il Brasile e ha segnato e Selezionare-Ecord 79 gol -dva più di pelé. Neymar faceva parte del Brasile, che ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2016, che si è svolta a Rio de Janeiro.

Le informazioni da Associated Press, Reuters e ESPN Brasil hanno contribuito a questo rapporto