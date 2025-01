Santos FC Platting Move para Paul Pogba e Sergio Ramos após a assinatura de Neymar: Relatório

O clube brasileiro está ansioso para trazer mais estrelas européias.

Enquanto se preparava para a longa reunião com a sensação brasileira de Neymar Jr., o Santos FC está interessado no ex -meio -campista da Juventus, Paul Pogba, e pelo ex -zagueiro do PSG Sergio Ramos.

Após sua recente rescisão do contrato com a Al-Hilal, Neymar está programado para passar por exames médicos em Santos, seu clube de infância.

O Santos está programado para jogar na melhor divisão do Brasil na próxima temporada, após uma boa campanha na qual eles foram coroados vencedores da série B. Como resultado, a gerência do clube decidiu fortalecer sua equipe em preparação para o próximo desafio.

Segundo a fonte, Neymar ajudou Santos em sua busca por importantes reforços, sugerindo jogadores que gostariam de se juntar a ele. Em particular, Pogba e Ramos são apenas dois dos nomes conhecidos que Neymar e seu pai nomearam.

Ambos os jogadores atualmente não têm um clube. Após uma proibição reduzida de doping de 18 meses, a Juventus encerrou o contrato de Mogba, tornando -o um agente livre. Em uma linha semelhante, Ramos deixou Sevilha depois de concordar com o término do contrato e atualmente está procurando um novo desafio.

É interessante notar que Ramos estava anteriormente ligado a Botafogo, uma equipe brasileira, mas o movimento falhou. Os coríntios também manifestaram interesse, mas as altas demandas salariais de Ramos fizeram com que as conversas parassem.

Thiago Silva, Marcelo e Paulo Henrique Ganso estão entre os outros jogadores conhecidos que são considerados além de Pogba e Ramos.

Também há rumores de que Deivid Washington, um atacante de 19 anos, estará perto de se juntar a Neymar em Santos em um empréstimo da temporada do Chelsea, que pagou 16 milhões de euros para assiná -lo de Santos no verão de 2023. Somente tem três aparições desde que chegou e lutou pelos primeiros jogos da equipe.

Espera -se que Washington retorne a Santos antes do final da janela de transferência de inverno, pois seu contrato de empréstimo está prestes a terminar. O Prodigy da Juventude agora tem uma rara oportunidade de se unir a Neymar, outro graduado da Academia de Santos.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.