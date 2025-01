Santos? MLS? Cosa sappiamo finora del trasferimento di Neymar dall’Al Hilal

Al Hilal in avanti Neymar si sta ancora riprendendo da un infortunio al tendine del ginocchio riportato a novembre, ma è pronto a lasciare il club dopo che il suo allenatore Jorge Jesus ha recentemente dichiarato che il 32enne “non può più giocare al livello a cui siamo abituati” e vorrebbe non farlo essere registrato per giocare nella Saudi Pro League nella seconda metà della stagione.

Neymar ha firmato con l’Al Hilal dal PSG per 98,6 milioni di dollari nel 2023 e guadagna uno stipendio annuo di circa 100 milioni di dollari.

Con un tempo di gioco regolare non garantito all’Al Hilal, il calciatore più costoso di tutti i tempi (il PSG lo ha ingaggiato dal Barcellona nel 2017 per una cifra record di 262 milioni di dollari) può scegliere dove andare. Ma dove andrà? E chi lo firmerebbe in questa fase della sua carriera?

Perché Neymar è pronto a lasciare l’Arabia Saudita?

Al Hilal ha deciso di non ingaggiarlo per la seconda metà della stagione perché il suo infortunio – non è ancora pronto per giocare – era una grande preoccupazione, così come il fatto che occupi un posto tra le squadre. la quota di giocatori stranieri ammessi in rosa.

L’Al Hilal vuole che Neymar giochi la Coppa del Mondo per club quest’estate. Neymar però non vuole restare fino a giugno senza giocare regolarmente e sente che è il momento giusto per fare una mossa. Da quando si è trasferito, più di 18 mesi fa, ha collezionato solo sette presenze in tutte le competizioni con un gol.

Al Hilal accetterebbe il suo prestito?

Potenzialmente, ma al momento fonti dicono che l’Al Hilal non è disposto a rescindere il suo contratto, che scade quest’estate, e a pagargli i 60 milioni di euro che gli devono in un’unica soluzione.

Neymar vuole andarsene ma vuole farlo con il resto del suo stipendio. Un trasferimento a pagamento è improbabile quando al 32enne mancano solo cinque mesi di contratto, quindi un prestito (con la sua nuova squadra che paga parte del suo stipendio) è l’opzione più probabile in questo caso.

L’Al Hilal potrebbe anche trattenerlo e giocarlo solo nella Champions League asiatica prima di partire a parametro zero.

Neymar ha lasciato per la prima volta il club per ragazzi, il Santos, nel 2013 e si è trasferito al Barcellona. Santos FC

Il suo stipendio sarà un problema?

No, non dovrebbero esserlo. Nessun club può permettersi di pagarlo tanto quanto l’Al Hilal in questo momento. Neymar ne è pienamente consapevole e non sarà troppo impegnativo dal punto di vista finanziario per il suo prossimo club. Non saranno soldi che non saranno al livello del suo Arabia Saudita e nemmeno di quello precedente a Parigi. Comprende i regolamenti della MLS con il sistema dei giocatori designati e il tetto salariale. E conosce il contesto e la situazione finanziaria Santos quasi troppo bene.

Quindi potrebbe tornare al Santos?

L’amministratore delegato del Santos, Pedro Martins, sembra aver escluso un prestito, affermando di recente: “Nulla è andato avanti, nulla è chiuso. Il club sta monitorando la situazione di Neymar per vedere come risolverà il suo caso con il suo club attuale. Neymar ha un contratto con il club. Se si risolverà, valuteremo quale potrebbe essere la possibilità di venire qui.”

Ma secondo fonti ESPN, il ritorno a casa è la priorità del giocatore. Santos è dove tutto è iniziato per lui; suo padre, Neymar Sr., è molto vicino alla famiglia Teixeira, proprietaria del club.

Neymar crede che abbia senso tornare a casa adesso e sogna di finire la sua carriera al Santos. Vuole lasciare lì un’eredità ancora più grande e riportare la squadra al top prima di ritirarsi.

Potrebbe passare alla MLS?

Questa è la seconda opzione seria. ESPN ha dato la notizia giovedì che tre franchise della MLS volevano reclutarlo – uno di loro era il Chicago Fire – con una delegazione in viaggio a Riyadh per incontrarlo.

Giocare negli Stati Uniti è attraente per Neymar e il suo marchio, e sa che la porta per un ritorno al Santos sarà sempre aperta. E rimarrebbe aperto tra due anni se decidesse di passare prima alla MLS. Anche l’acquisizione di un giocatore brasiliano sarebbe un grande colpo per la MLS.

giocare 1:38 Neymar potrebbe tornare in forma in MLS? Stevie Nicol si affretta a mettere in dubbio l’idea di Julien Laurens secondo cui Neymar potrebbe tornare in forma con un passaggio alla MLS.

Altri campionati sono interessati?

Al momento nessun altro club di altri campionati ha avanzato pretese nei suoi confronti. Alla sua età, e dato che ha giocato a malapena negli ultimi 18 mesi e non sembra che giocherà molto nei prossimi sei mesi, è difficile vedere una delle migliori squadre dei cinque maggiori campionati europei fare una mossa. per lui anche come agente libero.

Tuttavia, è ancora un re del calcio e se decide di non tornare al Santos, vorrà unirsi a un progetto di alto livello.

Dove pensi che andrà a finire?

Anche se sembra triste, penso che resterà all’Al Hilal fino all’estate con un tempo in campo molto limitato dato che potrà giocare solo nella Champions League asiatica.

Terminerà il suo contratto in Arabia Saudita, riceverà i suoi soldi, tornerà in piena forma (alla fine) e diventerà un agente libero prima di decidere dove andare dopo. Sarà poi pronto per tornare a casa, al Santos, per concludere la carriera.

Report aggiuntivi di Nathalie Ferrão, Pedro Ivo Almeida e Victoria Leite.