São Francisco Red Flash vs. Wagner Seahawks: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Wagner Seahawks @ St.

Registros atuais: Wagner 10-9, St. Francis 8-13

O que saber

Wagner está 9-1 contra o San Francisco desde fevereiro de 2021, e eles terão a chance de ampliar esse sucesso no domingo. Os dois se encontrarão em uma batalha no nordeste às 14h00 horário do leste dos EUA na Degol Arena. A defesa dos Seahawks permitiu apenas 59,7 pontos por jogo nesta temporada, então o ataque do Red Flash terá um trabalho difícil para eles.

Os especialistas previram que Wagner iria embora após uma vitória, mas Mercyhurst garantiu que isso não acontecesse. Wagner levou uma rebatida de 71-66 na coluna de derrotas para Mercyhurst na sexta-feira.

Mesmo perdendo, Wagner quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 14 rebotes ofensivos. Esse forte desempenho não foi novidade para a equipe: eles já conseguiram pelo menos dez rebotes ofensivos em cinco jogos consecutivos.

San Francisco encontrou alguma redenção inicial esta semana, após uma dura derrota na prorrogação para Wagner na sexta-feira. San Francisco venceu Liu por 74-64.

A derrota de Wagner encerrou uma seqüência de três vitórias consecutivas e levou o time para 10-9. Quanto ao São Francisco, a vitória aumentou o recorde para 8-13.

Wagner ultrapassou o San Francisco por 70-68 no encontro anterior, na segunda-feira. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o Wagner, já que desta vez o time não terá a vantagem de jogar em casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

História da série

Wagner venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra o St.