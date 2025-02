Saquo Barkley ha goduto del suo round vincente di Philadelphia Eagles dopo aver vinto dalle teste di Kansas City al Super Bowl Lix.

Quando la celebrazione è iniziata domenica sera, Barkley è stato NFL con serenade Fox Crew– Sparare birre con i loro compagni di squadra “Tonight Show con Jimmy Fallon” ed è apparso “Howard Stern Show. ”

Ma una cosa nel Super Bowl è ancora inquietante Barkley: quando i fan nel New Orleans fischiavano Taylor Swift.

“Ricordo che hanno mostrato (Taylor Swift) con un jumbotron e ha avuto un Bood”, ha detto Saquo a Stern. “Non capirò. Non riesco a capire perché abbia avuto rabbia lì. Supporta il suo altro significativo e ha reso il gioco più grande.”

Il Swift, che ha frequentato Travis Kelce dopo la stagione del 2023, è diventato un attaccamento familiare nelle partite dei Chiefs. Dalla loro relazione, Swift ha fatto il tifo per Kelcea all’età di 23 anni, comprese tutte e tre le conseguenze di Kansas City in questa stagione e il Super Bowl Liv l’anno scorso.

Durante la stagione regolare del 2024, la maggior parte dei giocatori della NFL in questione ha dichiarato di aver visto la presenza di Swift come una NFL positiva. Barkley è d’accordo.

“Dobbiamo tutti espandere il gioco e ne fa parte solo per aiutarlo”, ha aggiunto Barkley. “Quindi non riesco a prenderne uno sciolto che ottiene.”

Eagles ha iniziato una vittoria del Super Bowl durante la stagione vincendo dai Green Bay Packers in Brasile. È stata anche la prima partita di Barkley come membro della squadra dopo aver giocato le prime sei stagioni con i New York Giants. Ha avuto un promettente debutto a Eagles con 109 fretta e due tocchi. Barkley ha continuato a 2.005 yard durante la stagione regolare e ha concluso la sua campagna, tra cui i playoff, una stagione NFL.

Sebbene Barkley abbia avuto una fretta relativamente silenziosa contro i Maestri con 25 carri a 57 yard, era ancora una parte centrale della seconda squadra del campionato del Super Bowl di Filadelfia.

Quando Barkley ha guadagnato la sua prima gomma del Super Bowl, Stern ha chiesto se avesse pensieri sul fatto che Swift e Kelce si siano sposati. Barkley ha rifiutato di rispondere perché non è “contro l’eroe”.

