Saqo Barkley, Jayden Daniels Top “NFL on Fox Podcast” Awards

Ecco i risultati:

MVP: Philadelphia Eagles RB Saquo Barkley

Barkley è stato eccezionale nella sua prima stagione con gli Eagles. Durante la stagione regolare, si è precipitato all’altezza della NFL di 2.005 iarde e ai suoi 13 tocchi di alto livello della sua carriera con i 5,8 iarde più alti per vettore. Il tre volte Chopper, Barkley, è diventato solo un nono giocatore nella storia della NFL, correndo 2000 yard in una stagione. Si precipitò quindi al combinato 442 yard e cinque tocchi a 6,7 ​​iarde per il vettore verso i primi tre playoff a Filadelfia, tre dei quali si precipitarono almeno 60 yard.

Il principiante offensivo dell’anno: comandanti di Washington QB Jayden Daniels

Daniels ha avuto una sensazionale stagione per principianti. Aveva 3.568 cantieri navali di passaggio, 25 tocchi di passaggio, nove catture e 100,1 passanti, per classificazione mentre eseguiva il 69,0% del passaporto durante la stagione regolare. Si precipitò anche a 891 yard e sei tocchi. Daniels ha quindi portato al campionato NFC di Washington. Durante la stagione post -stagione, era 822 di passaggio del molo, 135 cantieri navali in corsa, cinque tocchi passati, un rapimento e una classificazione di 97,9 passanti mentre eseguiva il 65,8% del suo passaporto.

Giocatore di ritorno dell’anno: Minnesota Vikings QB Sam Darnold

Darnold, che ha trascorso le prime sei stagioni della sua carriera nella NFL in tre diverse squadre, e i Vichinghi si sono colti l’occasione con un contratto di un anno. Hanno continuato la stagione 14-3. Il Minnesota emesso è stato eliminato da un tour wild card, ma era ancora la stagione distintiva di Darnold. Aveva 4.319 campi di bypass, 35 contatti, 12 interruzioni e 102,5 classificazioni passanti mentre eseguiva il 66,2% del passaporto durante la stagione regolare. I campi di bypass di Darnold, i contatti, i passanti e la laurea erano tutti i migliori della carriera.

Il principiante in carica dell’anno: Los Angeles Rams LB Jared Verse

Il verso ha impressionato i RAM in molti modi in questa stagione, un totale di 4,5 sacchi, due pinne forzate, due pinne, due difese e 66 battaglie combinate nella stagione regolare. Inoltre, Jae era nono tra i giocatori di linea nella classe Rush del passaggio (83,7) e nella classe totale (86,2) e all’11 ° posto nella classe di difesa (78,4), Pro Football Focus. Poi, durante le conseguenze, il verso era di 57 yard Kauha spina contro i Vichinghi in un tour di Wild Card e due sacchi contro Kotk nel round della divisione.

Il giocatore offensivo dell’anno: Philadelphia Eagles RB Saquo Barkley

Non l’abbiamo appena menzionata? Sì, Barkley ha anche portato a casa questo premio. Mentre rimaneva sul fronte record, Barkley si precipitò a 255 iarde a settimana con 12 vittorie da Rams, buono per il nono cantiere navale più affrettato nella partita della stagione regolare nella storia della NFL. Quindi Barkley si è precipitato di 205 yard contro Rams in un round di divisione, buono per il quinto cantiere navale più urgente della partita nella storia della lega.

Giocatore in carica dell’anno: Denver Broncos CB Pat Surtain II

La stagione, che ha visto Broncos fare playoff per la prima volta in nove anni, Surtain, un doppio All-Pro e un tre volte Pro Bean è senza dubbio la sua migliore stagione. Surtain ha legato la sua carriera con i quattro rapimenti High Four, che è tornato all’altezza della NFL di 132 yard e un tocco. Aveva anche una pinna forzata e una pinna mentre raccolse 45 battaglie combinate. Surtain era secondo nei pezzi d’angolo nella classe complessiva (85,6), terzo nella classe di copertura (87,4) e 15 ° nella classe di difesa (80,5), secondo PFF.

Coach of the Year: Washington Commanders HC Dan Quinn

La scorsa stagione, i comandanti sono andati 4-13 e sono stati collegati al secondo peggior record della NFL. Nella loro prima stagione, Quinn (2024) Washington è andato 12-5, ha vinto i playoff per la prima volta in 19 anni e ha raggiunto la partita del titolo NFC per la prima volta in 33 anni. Inoltre, la difesa di Washington ha dato il maggior numero di dock (388,9 a partita) e punti (30,5 a partita) la scorsa stagione. Durante questa stagione, i comandanti sono stati arresi al cortile totale (327,9 per partita) e 18 nei punti donati (23,0 per partita). La svolta che viene fatta bene per Quin.

VIRAL PLAYER of the Year: Cleveland Browns QB Jameis Winston

Winston è se stesso e il mondo della NFL è benissimo lì. Sebbene Browns abbia avuto una stagione difficile e 3-14, Winston li ha aiutati a ottenere vittorie da parte del concorrente del Nord NFC Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Poco prima di prendere il campo di queste due partite, Winston ha offerto un paio di momenti virali che lo includevano per ripetere il messaggio “l’incredibile fede, la fede finale” e “Il cavallo è pronto per la battaglia”. Cattura Winston a New Orleans la prossima settimana in quanto è corrispondente digitale per Fox Sports durante la settimana del Super Bowl.

