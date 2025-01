Saquon Barkley chiede a Jared Verse e chiama i fan degli Eagles

FILADELFIA – Il running back Saquon Barkley non crede che Jared Verse dei Los Angeles Rams si sia fatto qualche favore quando ha detto che “odia i fan degli Eagles” prima della partita dei playoff di divisione di domenica al Lincoln Financial Field.

“Probabilmente non è la cosa più intelligente da dire venendo a Filadelfia”, ha detto Barkley. “Sono stato dall’altra parte (come membro dei New York Giants) e anche se mi fossi sentito così, probabilmente non avrei dato loro ulteriore carburante. Sono abbastanza sicuro che i fan di Philly lo abbiano visto. Era già forte e rock, quindi non fa altro che aggiungerlo.

Verse ha catturato l’attenzione della città con i suoi commenti al Los Angeles Times, dove ha definito i tifosi degli Eagles “fastidiosi” e ha detto che ha una reazione fisica solo vedendo i colori della squadra.

Consigli dell’editore

“Quando vedo il verde e il bianco, lo odio”, ha detto. “In realtà sono arrabbiato. Come se fossi davvero infuocato.”

Verse andò al liceo a Bloomsburg, in Pennsylvania, a circa 100 miglia a nord-ovest di Filadelfia, ma questo non fece nulla per promuovere il fandom degli Eagles. I fedelissimi di Philly consolidarono ulteriormente la sua posizione a novembre urlandogli oscenità durante la partita Eagles-Rams al SoFi Stadium nella settimana 12.

Le previsioni a Filadelfia prevedono 3-5 pollici di neve domenica, il che potrebbe rendere le cose ancora più interessanti per Verse e i Rams il giorno della partita.

“Non è la prima persona a odiare i fan degli Eagles. Ci sono molte persone a cui non piacciono i fan degli Eagles. Ci sono alcune persone che hanno giocato per gli Eagles a cui non piacciono i fan degli Eagles”, ha detto il cornerback degli Eagles Darius Slay. “Fa semplicemente parte dello sport.

“Penso che i tifosi degli Eagles siano emozionati a prescindere. Non devono dire un’altra parola. E se fuori nevica, non mi sorprenderei se ci fossero palle di neve lanciate a bordo campo”.

Le aquile si uniscono agli sforzi di soccorso per gli incendi

Gli Eagles hanno annunciato venerdì che doneranno 500.000 dollari alla California Community Foundation per aiutare con le operazioni di soccorso in caso di incendi nel sud della California. Gli Eagles hanno affermato in un comunicato che la donazione è “un modo per aiutare a fornire risorse essenziali alle persone colpite dagli incendi”.

“I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che hanno sofferto la devastazione causata dagli incendi nell’area di Los Angeles”, ha affermato Jeffrey Lurie, CEO degli Eagles. “Siamo grati per gli sforzi eroici dei primi soccorritori che si sono fatti avanti coraggiosamente per proteggere le persone colpite. Il loro coraggio e il loro sacrificio in questo momento critico di bisogno sono fonte di ispirazione.”