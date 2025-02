Saquon Barkley de Eagles iria tomar o nome desse famoso rapper dos anos 90, o que o impediu de acontecer?

Nueva Orleans – No meio do Scrum Loco do elevador de Saquon Barkley, o Philadelphia Eagles, o corredor, admitiu que ele poderia ter um nome muito diferente do que eles lhe deram.

Barkley estava argumentando que as palavras de sabedoria foram dadas por seu pai, quando abandonou o nome que Alibay Barkley queria dar a ele. O nome foi depois de um dos rappers mais famosos de todos os tempos.

“Meu pai queria nomear Tupac Makaveli”, disse Barkley com um sorriso.

Tupac é possivelmente um dos melhores rappers de todos os tempos, e certamente nos anos 90. O Don Killuminati: a teoria de 7 dias), O primeiro lançado após sua morte em setembro de 1996. O álbum foi lançado em novembro de 1996 e Barkley nasceu em fevereiro de 1997.

“Meu pai é um grande fã de Tupac e eu também amo Tupac”, disse Barkley. “Mas Makaveli deveria ser meu nome, mas minha mãe não tinha nada disso.”

O pai de Barkley, Alibay, e a mãe, Tonya Johnson, viam seu filho a viver seu sonho na Filadélfia. A temporada que Barkley está tendo com os Eagles é uma lenda. Possui 2.447 jardas por terra nesta temporada (incluindo playoffs), 30 jardas para passar por Terrell Davis para a maioria em uma temporada em NFL história. Barkley também tem 2.760 jardas de scrimmage, três a menos do que ir a Davis para a maioria em uma temporada na história da liga (incluindo os playoffs).

Barkley e Davis são os únicos jogadores da história da NFL que têm mais de 400 jardas por terra e mais de 5 touchdowns por terra em uma única pós -temporada. Barkley também fica a 138 jardas dos passes de Darren Sproles (2.897) para a maioria dos usos múltiplos em uma única temporada (incluindo os playoffs).

Esta é uma das melhores temporadas de qualquer jogador, um dos quais seus pais estão orgulhosos. Mesmo que o nome de Saquon pudesse ter sido Tupac.

“A sabedoria que meu pai me deu, há tantos que eu posso escolher um”, disse Barkley. “Sou definitivamente abençoado e super sortudo por ter meus pais em minha vida saudável e juntos. Isso significa muito.”