Saquon Barkley ha l’ammissione onesta per andare al Super Bowl

Philadelphia Eagles ha realizzato una delle più grandi caratteristiche di offseason quando hanno acquistato Saquon Barkley.

È stato un risultato raro vedere un giocatore del suo calibro con un rivale della divisione, ma Eagles è riuscito a tirarlo via dai giganti di New York.

Le persone in tutto il campionato erano curiose di vedere come questa mossa avrebbe ripagato, ma è sicuro dire che gli Eagles sono felici della loro decisione.

Barkley è stato un equipaggiamento centrale in questa offesa tutto l’anno e non solo si è precipitato di 2.000 iarde, ma ha anche aiutato Jalen Hurts a ottenere più tempo in tasca.

Il loro attacco è stato in fiamme nelle ultime settimane grazie a Barkley, che non ha mostrato segni di rallentamento nella partita del campionato NFC.

Barkley e Hurts si sono uniti per sei rapidi touchdown in questa competizione, che hanno portato Eagles al Super Bowl per la seconda volta in tre stagioni.

Questa è la prima volta di Barkley nel gioco del titolo e non ha potuto trattenere i suoi sentimenti in un’intervista post -partita con Tom Brady, condiviso da Fox Sports: NFL su X.

“Vado al Super Bowl, sono super eccitato”, ha detto Barkley a Brady.

“Vado al Super Bowl, sono super eccitato!”@Eagles Rb @saquon Barkley si unisce a @Tombrady Dopo essere stato chiamato il suo #LFG Il giocatore del gioco! pic.twitter.com/itzbgyi6n2 – Fox Sports: NFL (@nflonfox) 27 gennaio 2025

Questa è un’opzione per Barkley di mostrare le sue abilità sulla più grande piattaforma possibile poiché il Super Bowl rimane uno dei più grandi eventi del mondo.

Barkley sapeva che i giganti erano lontani dal raggiungere questo punto, quindi ha testato la fortuna unendosi a una nuova squadra.

Ha sicuramente dato la zampa per Eagles, che è una vittoria dalla loro prima vittoria del Super Bowl dal 2017.

