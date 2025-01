Saquon Barkley invia un messaggio di avvertimento ai Chiefs di fronte al Super Bowl

Il Super Bowl di quest’anno sarà una nuova partita per il Super Bowl due anni fa quando i capi di Kansas City hanno sconfitto Philadelphia Eagles in una partita che è scesa al cavo.

Mentre entrambe le squadre sembrano un po ‘diverse questa volta, la più grande differenza in entrambe le guardie è correre indietro a Saquon Barkley, che si è unito agli Eagles in agenzia libera nella scorsa stagione.

I talking della spazzatura sono iniziati davanti al grande gioco e Barkley ha dato un piccolo avvertimento ai due volte campioni del mondo in difesa.

“Chiunque ci interpreti dopo, buona fortuna”, ha detto.

Fiducioso: #Eagles RB Saquon Barkley dopo la vittoria del campionato NFC: “Chiunque ci interpreti dopo, buona fortuna.” 😳 Un avviso di stringa a #CHIEFS Difesa…pic.twitter.com/igzyaqkhmk – dov kleiman (@nfl_dovkleiman) 30 gennaio 2025

Barkley ha avuto una stagione di secoli quando è diventato il nono giocatore nella storia della NFL per correre in 2.000 iarde in una sola stagione, e se avesse giocato nella settimana 18, avrebbe avuto un colpo per aver infranto il record di una stagione di Eric Dickerson in questo categoria.

Ha continuato il suo attacco al resto della lega durante i playoff con 205 yard in corsa e due touchdown contro Los Angeles Rams nel round di divisione, nonché 118 yard e tre touchdown nella vittoria di domenica sui comandanti di Washington nella partita del campionato NFC.

I capi sono molto dipendenti dalla loro difesa per vincere le partite e spetterà a Barkley attaccare i buchi in questa difesa per dare un colpo a Philly.

Potrebbe aver bisogno di avere uno dei migliori giochi della sua vita non solo per aiutare Philly a fare abbastanza punti, ma anche per controllare il tempo di possesso e limitare la quantità di Patrick Mahomes che ha il calcio per Kansas City.

