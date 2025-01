Saquon Barkley potrebbe guadagnare un grosso bonus con la vittoria del campionato NFC

La star dei Philadelphia Eagles, il running back Saquon Barkley, è pronto per un considerevole giorno di paga nel 2024, con 13,5 milioni di dollari in arrivo attraverso uno stipendio base di 1,375 milioni di dollari e un bonus alla firma di 12,1 milioni di dollari.

Il suo contratto triennale da 37 milioni di dollari diventa ancora più vantaggioso mentre guarda al 2025, quando il suo stipendio base aumenterà a 2,67 milioni di dollari, completato da un ulteriore bonus di 1 milione di dollari.

Anche se ha perso il record di Eric Dickerson e il titolo di corsa, l’attenzione di Barkley sul successo nei playoff potrebbe aggiungere ancora di più ai suoi guadagni.

L’insider di ESPN Adam Schefter ha analizzato la potenziale manna dei playoff in attesa di Barkley.

“Un ulteriore vantaggio: gli Eagles RB Saquon Barkley hanno un incentivo di $ 250.000 per vincere la partita di campionato della conference di oggi e poi altri $ 250.000 per il Super Bowl. Gli mancano due vittorie per altri $ 500.000”, ha riferito Schefter.