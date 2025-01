Saquon Barkley risponde ai commenti di Jared Verse

I Philadelphia Eagles e i Los Angeles Rams sono pronti per uno scontro esplosivo nella divisione NFL, e il dramma si sta già riscaldando fuori dal campo.

L’estremità difensiva dei Rams, Jared Verse, ha agitato il piatto esprimendo apertamente il suo disprezzo per Filadelfia e la sua fervente base di fan.

La sua candida ammissione su come i colori verde e bianco degli Eagles gli entrino sotto la pelle non ha fatto altro che aggiungere pepe a una battaglia di playoff già bollente.

I commenti audaci di Verse divennero rapidamente materiale per la bacheca degli Eagles.

Il running back Saquon Barkley, non estraneo al pubblico appassionato di Filadelfia dai tempi dei New York Giants, è intervenuto con alcuni consigli taglienti per lo schietto debuttante dei Rams.

“Probabilmente non è la cosa più intelligente da dire quando vieni a Filadelfia”, ha detto Barkley, tramite Eliot Shorr-Parks di 94 WIP Sports Radio. “Sono stato dall’altra parte, e anche se in qualche modo lo sentissi, probabilmente non darei loro ulteriore carburante. Sono abbastanza sicuro che i fan di Philly abbiano visto quel commento. Dovrebbe già essere forte e rock, quindi si aggiungerebbe semplicemente .”

“Probabilmente non è la cosa più intelligente da dire per venire a Philadelphia… Probabilmente non darebbe loro carburante extra” – Saquon Barkley su Jared Verse dice di odiare i fan di Philly pic.twitter.com/lR4fKZHdSv — Eliot Shorr-Parks (@EliotShorrParks) 17 gennaio 2025

Questo non è un territorio nuovo per Verse, che si è guadagnato la reputazione per il suo approccio non filtrato alla spazzatura.

Che si tratti di sfidare un contrasto All-Pro o di sfidare un’intera base di fan, la parte difensiva dice la sua senza riserve.

I fedelissimi degli Eagles stanno già ronzando sui social media e l’atmosfera al Lincoln Financial Field promette di essere elettrizzante.

Con il pubblico di Filadelfia noto per rendere la vita difficile alle squadre ospiti, i commenti di Verse gli hanno sostanzialmente garantito un’accoglienza ostile.

Ma se il suo curriculum è indicativo, il debuttante può prosperare grazie all’energia negativa.

Sta già avendo un assaggio della leggendaria passione di Philadelphia, e non c’è dubbio che sfrutterà la reazione del pubblico per alimentare la sua prestazione nel giorno della partita.

