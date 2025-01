Satwik-Chirag avança para as semifinais; PV Sindhu e Kiran George saem

Os sétimos colocados enfrentarão Sze Fei Goh e Nur Izzuddin, terceiros colocados, por uma vaga na final do Aberto da Índia de 2025.

Satwiksairaj Rankireddy e Chirag Shetty mantiveram o rumo pela segunda final consecutiva do Yonex-Sunrise India Open com uma vitória consecutiva sobre os coreanos Yong Jin e Kang Min Hyuk nas quartas de final de duplas masculinas, enquanto PV Sindhu e Kiran George foram eliminados do HSBC Mundo BWF. Evento Tour Super 750 no KD Jadhav Indoor Hall aqui na sexta-feira.

Satwiksairaj Rankireddy e Chirag Shetty estiveram em sua melhor forma dominante na partida das quartas de final contra os sul-coreanos Yong Jin e Kang Min Hyuk, vencendo por 21-10, 21-17. No entanto, foi um desgosto para os outros indianos na luta, com Sindhu perdendo por 21-9, 19-21, 21-17 contra a quarta cabeça-de-chave Gregoria Mariska Tunjung no individual feminino, enquanto a chinesa Weng Hong Yang derrotou Kiran por 21-13, 21. – 19 nas quartas de final de simples masculino.

Nas outras partidas, a cabeça-de-chave feminina An Se Young da Coreia do Sul derrotou Yeo Jia Min de Cingapura por 21-11, 21-12 e Pornpawee Chochuwong da Tailândia derrotou a terceira cabeça-de-chave chinesa Han Yue por 21-17, 21-16. Nas quartas de final de simples masculino, o campeão olímpico de Paris, Viktor Axelsen, teve que trabalhar duro para vencer o ex-campeão mundial Loh Kean Yew, de Cingapura, por 21-19, 13-21, 21-8.

Mas foi a dupla de Satwik e Chirag que deu à grande multidão no KD Jadhav Hall motivos suficientes para comemorar, enquanto disputavam uma partida quase clínica contra os coreanos, que haviam derrotado os primeiros colocados e o número um do mundo. 1 Kim Astrup e Anders Skaarup Rasmussen na primeira rodada.

Os medalhistas de ouro dos Jogos Asiáticos alcançaram uma vantagem de 9-1 no jogo de abertura e depois controlaram o processo para encerrar o jogo em 18 minutos. As Coreias lutaram mais no segundo jogo e os indianos quase não sofreram pressão. Na semifinal, eles enfrentarão os terceiros colocados Sze Fei Goh e Nur Izzuddin da Indonésia.

Apesar da derrota para o Tunjung, o PV Sindhu tem muitos pontos positivos para levar para casa. A jogadora de 29 anos, que lutava contra lesões desde as Olimpíadas de Paris, teve dificuldades com seus movimentos no primeiro jogo, mas lutou contra o oponente assim que encontrou seu alcance.

Perdendo por 3 a 9 no segundo game, Sindhu começou a empurrar Tunjung para o fundo da quadra, anulando assim a nitidez dos cortes rápidos da Indonésia e mantendo a peteca em jogo por tempo suficiente para forçar um erro do oponente.

Ele pegou Tunjung por 9-9 e, embora os dois jogadores tenham permanecido lado a lado depois disso, PV Sindhu conseguiu levar a partida a uma decisão, forçando o quarto cabeça-de-chave a correr mais riscos para tentar ganhar pontos.

A ex-campeã continuou com a mesma estratégia na partida decisiva e parecia que poderia causar uma reviravolta com os dois jogadores empatados em 17-17. A brilhante jogada de Tunjung e o erro de julgamento de Sindhu acabaram decidindo o destino da partida que durou uma hora e dois minutos.

“Acho que foi 17-17 no terceiro game, onde alguns dos meus chutes foram muito paralelos e direcionados à mão dele. Se eu tivesse jogado um pouco mais atrás, talvez essa fosse a diferença”, disse Sindhu, analisando o que deu errado no final.

O jogador de 29 anos, que jogará no próximo Masters da Indonésia, ficou satisfeito com seu desempenho e ansioso para continuar melhorando. “Há muitos pontos positivos para tirar deste torneio. As quartas de final não são um resultado ruim. Mas para melhorar, estes são os jogos com os quais preciso aprender”, acrescentou.

Nas quartas de final do individual masculino, Kiran lutou muito contra Weng e até salvou um match point no segundo game, mas um erro em um forehand acabou com suas esperanças de avançar ainda mais na competição.

Resultados:

Solteiros masculinos:

Lee Cheuk Yiu (Hkg) x 7-Chou Tien Chen (Tpe) 21-15, 21-8; 3-Viktor Axelsen (Den) contra Loh Kean Yew (Sin) 21-19, 13-21, 21-8; Weng Hong Yang (Chn) derrotou Kiran George (Ind) por 21-13, 21-19.

Solteiros femininos:

1-An Se Young (Corpo) contra Yeo Jia Min (Sin) 21-11, 21-12; 6-Tomoka Miyazaki (Jpn) bt 2-Wang Zhi Yi (Chn) 21-16 aposentou-se; 8-Pornpawee Chochuwong (Tha) bt 3-Han Yue (Chn) 21-17, 21-16; 4-Gregoria Mariska Tunjung (Ina) x PV Sindhu (Ind) 21-9, 19-21, 21-17.

Duplas masculinas:

5-Aaron Chia (Ouro) venceu Kittinupong Kedren (Tha) por 21-18, 21-18; Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Cor) derrotaram 2-Liang Wei Keng/Wang Chang (Chn) por 12-21, 22-20, 23-21; 3-Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Mas) vs. Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee (Tpe) 21-11, 21-17; 7-Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (Ind) x Yong Jin/Kang Min Hyuk (Cor) 21-10, 21-17.

Duplas femininas:

3-Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Ouro) vs. Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Japão) 21-18, 21-19; Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong (Cor) x Baek Ha Na/Lee So Hee (Cor) 21-23, 21-19, 21-19; 4-Li Yi Jing 21-12, 21-17; Arisa Igarashi/Ayako Sukuramoto (Japão) bt 1-Liu Sheng Shu/Tan Ning (Chn) 21-15, 21-19.

Duplas mistas:

3-Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Mas) x Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat (Tha) 21-16, 21-17; 4-Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Mas) contra Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang (Tpe) 21-11, 21-15; 2-Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Chn) bt 7-Guo Xin Wa/Chen Fang Hui (Chn) 21-14, 18-21, 21-11; Thom Gicquel/Delphine Delrue (França) vs. Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jpn) 21-16, 21-18.

