Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty perde nas semifinais após o final da campanha do Aberto da Índia

A dupla indiana de duplas Satwiksairaj Rankireddy e Chirag Shetty terminou nas semifinais do India Open Super 750 depois de perder em uma partida direta para os malaios Goh Sze Fei e Nur Izzuddin no sábado, em Nova Delhi. Os campeões de 2022 foram derrotados por 18-21 e 14-21 em apenas 37 minutos por uma dupla malaia que mostrou classe. A dupla indiana começou bem, combinando ataque e defesa para liderar por 6-9, mas os malaios assumiram o controle, marcando cinco dos próximos seis pontos para assumir a vantagem de um ponto no intervalo.

Após o reinício, Satwik e Chirag recuperaram brevemente a vantagem, chegando a 15-12. No entanto, uma forte recuperação dos malaios, incluindo uma sequência de sete pontos, permitiu-lhes vencer a primeira partida.

Na segunda partida, os malaios rapidamente abriram vantagem por 5 a 0. Apesar da boa atuação dos indianos no final, seguida de boa arrancada de Chirag, os malaios mantiveram a liderança.

Goh leu bem o jogo de ataque e os visitantes chegaram à vantagem de 5-0 após a mudança de campo. Uma bela volta ao saque rápido deu aos indianos os primeiros pontos. O arremesso de Satwik reduziu o déficit para 4-8.

Depois, um bom saque e um duelo na rede levaram os indianos ao 7-8. Chirag continuou a sacar bem e depois de uma recuperação apertada foram os malaios que voltaram para o intervalo com uma vantagem de 11-10.

Os indianos altos empataram o placar em 13-13, mas os malaios assumiram a liderança com uma vantagem de três pontos em 17-14, depois que Chirag foi penalizado por atraso. Logo após seis pontos consecutivos, o placar estava em 20 a 14, e os malaios fecharam a partida com um saque perfeito para a linha de defesa.

Para Satwik e Chirag, esta é a segunda semifinal consecutiva nesta temporada.

