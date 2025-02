Sheldon Jackson jogou 106 jogos de primeira classe em sua carreira.

Sheldon Jackson, que fez sua estréia doméstica em 2006, retirou -se do críquete indiano no final de seu lado, a carreira de Saurastra no troféu Ranji 2024/25, onde foram eliminados nas quartas de final por Gujarat.

Anteriormente, Jackson havia anunciado sua retirada apenas do críquete indiano limitado e agora pendurou suas primeiras botas de críquete.

“A maneira pela qual os jovens de Saurahtra tocaram durante o troféu Syed Mushtaq Ali me convenceu de que meu tempo estava pronto, não parecia correto bloquear o lugar para alguém. Com 37-38, mesmo se você escrever 5000 corridas, eu não estaria no cálculo da equipe nacional. Jackson disse à Espncricinfo.

“Nesse sentido, não havia margem para o crescimento. Qual é o sentido de me apegar à minha casa quando não me levaria a lugar nenhum? Eu chamei Jaydev Shah.

Estatísticas de carreira de Sheldon Jackson:

Sheldon Jackson fez sua lista de estréia em 2006, a estréia no T20 em 2009 e a estréia de primeira classe em 2011. The Wicket-Keepper Batter jogou 106 jogos de primeira classe, nos quais ele marcou mais de 7000 corridas para uma média de um média de 45 com 21 séculos.

Em 86 listam os jogos, ele marcou 2792 corridas aos 36 anos com nove séculos e, em 84 T20, marcou 1812 corridas com um século e 11 anos.

Jackson também jogou nove jogos de IPL pelo Kolkata Knight Riders, mas alcançou apenas 81 corridas com uma pontuação mais alta de 16. Sua última aparição no IPL foi em 2022 e nos dois últimos leilões, ele não fez parte do grupo de leilão.

