Saurashtra x Delhi, Ranji Trophy Transmissão ao vivo e transmissão ao vivo: quando e onde assistir

Saurashtra x Delhi, Troféu Ranji transmissão ao vivo: Delhi enfrentará Saurashtra no Troféu Ranji 2024/25 em uma partida que verá o retorno de dois defensores indianos ao críquete doméstico, Rishabh Pant e Ravindra Jadeja. Pant retorna ao circuito de Ranji após uma ausência de sete anos, mas não será o capitão de Delhi, pois opta por jogar sob o comando do futuro companheiro de equipe do Lucknow Super Giants (LSG), Ayush Badoni. Jadeja jogou pela última vez no Troféu Ranji em janeiro de 2023 e jogará pelo Saurashtra sob a capitania do veterano marcapasso Jaydev Unadkat. Delhi está em quarto lugar na tabela do Grupo de Elite D, enquanto Saurashtra está em sexto.

Aqui estão os detalhes da transmissão AO VIVO de Saurashtra x Delhi, Ranji Trophy Transmissão AO VIVO: Verifique onde e como assistir

Quando será disputada a partida do Troféu Saurashtra x Delhi Ranji?

Saurashtra x Delhi, partida do Troféu Ranji será disputada na quinta-feira, 23 de janeiro (IST).

Onde será disputada a partida do Troféu Saurashtra x Delhi Ranji?

A partida do Troféu Saurashtra x Delhi Ranji será disputada no Estádio Niranjan Shah, em Rajkot.

A que horas começará a partida Saurashtra x Delhi, Troféu Ranji?

A partida Saurashtra x Delhi, Troféu Ranji começará às 9h30 ET. O sorteio acontecerá às 9h ET.

Quais canais de TV transmitirão a partida Saurashtra x Delhi, Troféu Ranji ao vivo?

Saurashtra x Delhi, partida do Troféu Ranji será transmitida ao vivo pela Sports18 TV.

Onde acompanhar a transmissão ao vivo de Saurashtra x Delhi, Troféu Ranji?

A partida Saurashtra x Delhi, Troféu Ranji será transmitida ao vivo no aplicativo e site JioCinema.

(Todos os detalhes conforme informações fornecidas pelo remetente)