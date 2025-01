Savinho e Haaland danno speranza al Manchester City per il 2025

MANCHESTER, Inghilterra – Il Manchester City aveva vinto la prima partita di campionato dell’anno solare nelle 12 stagioni precedenti, quindi in questo senso la vittoria per 4-1 sul West Ham United non è stata una grande sorpresa.

Ma questa non è una stagione normale per la squadra di Pep Guardiola. Il City di solito iniziava a gennaio con gli occhi puntati sul titolo della Premier League. Questa volta si tratta meno di stabilire nuovi record e più di salvare qualcosa dalla campagna.

Dopo aver terminato il 2024 con due vittorie in 14 partite, Guardiola era entusiasta di dire a tutti che il quinto titolo di Premier League non era dietro ai suoi giocatori. Con il Liverpool chiaramente in testa, potrebbe essere vero. Ma contro il West Ham, il City ha iniziato il 2025 con un lampo della vecchia spietatezza.

Savinho è stato eccellente e ha segnato tre dei quattro gol. Erling Haalandnel frattempo, ha dimostrato ancora una volta di essere ancora uno dei migliori marcatori del mondo, segnando due volte per raggiungere i 20 gol in tutte le competizioni della stagione. La prestazione è stata tutt’altro che perfetta, ma il City ha vinto partite consecutive per la prima volta da ottobre. Guardiola aveva fissato i suoi standard così alti che ancora non era particolarmente contento, anche se ha accolto con favore la tregua di un risultato positivo.

“Abbiamo visto per molti anni il nostro livello e non siamo al nostro livello”, ha detto Guardiola.

“Abbiamo vinto. Sono felicissimo e questo ci aiuta. A giudicare dai risultati, la nostra prestazione non è stata buona. Quando giochiamo bene, sappiamo che stiamo giocando bene”.

Se il City vincerà qualcosa in questa stagione, ad esempio la UEFA Champions League o la FA Cup, sarà per il modo in cui attacca, non per il modo in cui difende. Il West Ham è stato comodamente battuto all’Etihad Stadium, ma mentre Julen Lopetegui si trovava sulla linea laterale ed era allietato dai canti di “sarai licenziato domattina” dai tifosi di casa, sarebbe stato perdonato per essersi sentito con la mano pesante.

Nelle fasi iniziali Crysencio Summerville ha raccolto ripetutamente la palla a centrocampo e l’ha spazzata a destra. SPINGERE, Maometto Gerusalemme ha dato Se Guardiol primi 15 minuti torridi e il West Ham avrebbe dovuto segnare due volte prima che il City creasse una propria occasione. La squadra di Lopetegui, che non è riuscita a trovare il bersaglio durante la sconfitta interna per 5-0 contro il Liverpool alla fine del 2024, ha effettuato 17 tiri. Stefano Ortegabersaglio.

Alla fine, avevano solo Niclas FüllkrugIl gol al 71′ ha dato i suoi frutti e in quel momento il West Ham era già sotto 4-0. Il City ha subito più gol di tutti i primi sei giocatori ed è questa vulnerabilità difensiva che renderà difficile il resto della stagione.

“Non è facile spiegare la partita di oggi”, ha detto Lopetegui.

“Meritavamo di più. Non è facile dirlo quando si perde 4-1. Non abbiamo sfruttato le nostre occasioni limpide. Abbiamo fatto delle cose positive ma non ne abbiamo approfittato quando eravamo migliori e il City è molto alto .” – Giocatori di qualità.”

Affrontare giocatori del calibro di Savinho e Haaland è sempre problematico per i dirigenti dell’opposizione. Savinho ha segnato il suo primo gol con il City a Leicester City lo scorso fine settimana e sembrava un giocatore che si godeva la libertà di togliersi la pressione extra contro il West Ham.

Due gol di Erling Haaland hanno aiutato il Manchester City a dare il via al 2025 con una vittoria per 4-1 sul West Ham United. (Foto: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Ha segnato il primo gol quando il suo cross è stato deviato Vladimir Coufal. Poi i suoi trucchi e la sua abilità nel preparare il primo gol di Haaland hanno attirato i fan con ooh e ahh mentre veniva riprodotto sul grande schermo. Il suo secondo assist della giornata, sempre a Haaland, consisteva in una corsa intelligente all’interno e un bel passaggio attraverso la linea di fondo del West Ham. Se n’è andato tardi tra gli applausi e ha vinto meritatamente il migliore in campo.

“È puro nello spirito”, ha detto Guardiola.

“Non pensano a niente del passato. Cross così aiutano l’attaccante che abbiamo”.

“Ha tanto da migliorare. Senza palla non è abbastanza aggressivo, un po’ molle in molti reparti. Ma in questo momento ha qualcosa di speciale e di brillante che aiuta molto la squadra”.

“Segna un gol, un po’ di fortuna, ma i due assist sono fantastici. Sono molto contento per lui e merita di giocare”.

Seduto nella conferenza stampa post partita, Guardiola si è irritato alla domanda se il risultato contro il West Ham dimostrasse che il City “è tornato”.

“Sono molto contento del risultato ma non potete chiedermi se è tornato il vecchio Manchester City”, ha ribattuto.

“Se avete visto la partita, non è così. Non fraintendetemi. Sono felicissimo. Se me lo chiedete, la squadra gioca come anni fa? No, assolutamente no”.

Senza quella vecchia spavalderia, il City dovrà trovare un modo per vincere se vuole concludere la stagione con l’argenteria. Hanno fatto esattamente questo contro il West Ham.

Savinho e Haaland in particolare hanno dimostrato che Guardiola ha ancora giocatori con cui segnare, anche se al City manca la coesione difensiva per tenerli fuori. Potrebbe non tornare, ma una seconda metà di stagione positiva non è fuori discussione.