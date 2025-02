Savinho Man City si concentra sulla risposta della Coppa d’Inghilterra dopo la perdita dell’Arsenal

Savin Ha detto che la Coppa d’Inghilterra del Manchester City si lega contro la squadra della lega Leyton Orient è la possibilità che l’Arsenal conserverà una forte sconfitta dietro di loro.

La città ha perso 5-1 in Premier League Domenica dopo aver ammesso quattro volte in 37 minuti durante la seconda metà caotica allo stadio Emirates. È stato un altro importante set nella stagione, che stava diventando sempre più difficile per la squadra di Pep Guardiola.

L’ala del Brasile Savinho ha affermato che Guardiola e i giocatori hanno avuto il tempo di “pensare” alla partita dell’Arsenal durante una rara settimana libera e insiste sul fatto che possono tornare in pista quando hanno iniziato a Leynon nel quarto round della Coppa d’Inghilterra sabato.

“È stato bello avere quella settimana senza una partita senza un gioco”, ha detto Savinho ESPN. “È ovvio che era una settimana, avevamo tutti qualcosa da fare. Ci ha dato una grande opportunità di pensare al gioco domenica scorsa per pensarci.

Savinho applaude i fan di City Man City dopo la sconfitta per 5-1 in Arsenal lo scorso fine settimana. Immagini Adam Davy/Pa attraverso Getty Images

“Certo, (FA Cup) arriva rapidamente. Viaggiamo a Londra (venerdì) ed è un’altra finale per noi.”

Dalla Coppa Carabao, alla deriva nella gara della Premier League e affronta i campioni di Hard Play contro il Real Madrid, la FA Cup presenta la possibilità di terminare la stagione con alcuni utensili d’argento.

Hanno un buon record nella competizione Guardiola e hanno almeno raggiunto le semifinali in ciascuno degli ultimi sei anni. Nel 2019 e 2023 hanno sollevato il trofeo due volte sotto il Guardiola – e sono stati sconfitti dal Manchester United la scorsa stagione.

“Ogni torneo è un obiettivo per me”, ha detto Savinho. “Sfortunatamente, siamo della Coppa Carabao, Spurs ci ha messo fuori combattimento, ma dobbiamo considerare ogni trofeo come un bersaglio, e questa è una grande opportunità per avanzare.

“È una grande opportunità per noi, ma è quello che dobbiamo prendere, perché in caso contrario (batti Leyton Orient), siamo fuori. È così semplice. Quindi sarà come le finali per noi. Perdiamo, dobbiamo andare a casa, quindi speriamo di poter dare buone prestazioni, recuperare la nostra fiducia (dopo la sconfitta in Arsenal) e andare prima al prossimo turno. “