SC Friburg vs Werder Bremen Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Werder Bremen perdeu os jogos consecutivos da Bundesliga pela primeira vez desde março de 2024.

O SC Friburg está pronto para receber Werder Bremen no dia 23 da temporada da Bundesliga 2024-25. Os anfitriões estão em quinto lugar, pois até agora trouxeram 11 vitórias em 22 jogos da liga. Werder Bremen, por outro lado, mostrou apenas ações médias que as mantiveram no décimo lugar no mesmo número de jogos.

O SC Friburg terá confiança em casa, pois eles vêm depois de vencer sua partida anterior da Bundesliga contra o St. Pauli. Foi um objetivo de sua oposição que levou a uma vitória. Ambas as partes tinham uma taxa de ataque ruim e estavam determinadas a manter a posse. O próximo jogo da liga não será fácil para os anfitriões.

O Werder Bremen terá pouca confiança, pois eles perderam seus últimos jogos da liga. Embora Werder tenha mantido a maior parte da posse de bola, eles não conseguiram transformar seu ataque em nenhum objetivo. Isso pode ser um problema para eles em sua próxima reunião.

Começo:

Localização: Freiburg, Alemanha

Estádio: Estádio Europa-Park

Data: sábado, 22 de fevereiro

Horário de início: 01:00 IST/ sexta -feira, 21 de fevereiro: 19:30 GMT/ 14:30 ET/ 11:30 pt

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma:

SC FRIBURG: LLWWW

Werder Bremen: LDWLL

Jogadores para olhar

Ritsu Doan (SC Friburg)

O meio -campista japonês é um grande ativo para Freiburg. Ritsu Doan tem um total de 10 contribuições de gols em um total de 21 jogos da liga até agora para o seu time. O ano de 26 anos desempenhará um papel fundamental no controle do centro do campo. Ele também pode marcar gols. Com os passes deles, você pode abrir os espaços entre a defesa do oponente para seus companheiros de equipe.

Marvin Ducksch (Werder Bremen)

O ano de 30 anos fez parte de cada partida da liga para Werder nesta temporada. Marvin Ducksch marcou um total de seis gols e apresentou sete assistências para seus companheiros de equipe na temporada atual da Bundesliga.

Coincidência

Friburg venceu três jogos consecutivos da Bundesliga pela primeira vez Julian Schuster.

O SC Friburg manteve três folhas limpas consecutivas pela primeira vez Julian Schuster.

Werder Bremen só conseguiu vencer um de seus últimos cinco jogos da liga.

SC Friburg vs Werder Bremen: Conselhos de apostas e probabilidades

Combine para terminar em um sorteio @27/10 Unibet

Objetivos abaixo de 2.5 @21/20 William Hill

15/2 Kybet

Lesões e notícias do equipamento

Florent Muslija, Manuel Gulde e mais alguns jogadores ficarão fora de ação devido a seus ferimentos no SC Friburg.

Werder Bremen ficará sem os serviços do estágio de Jens, Keke Topp e Marco Friedl porque estão feridos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 49

SC Friburg venceu: 13

Werder Bremen Won: 26

Desenhos: 10

Alinhamentos previstos

SC Friburg previu o alinhamento (4-2-3-1)

Desempenho (GK); SRS, Ginter, Leihart, generoso; Osterhage, Eggstein; O Doan, Rohl, toque; mais sólido

Werder Bremen previu o alinhamento (3-5-2)

Tysetter (GK); Veljkovic, Stark, Jung; Sábio, Bitcourse, mentiras, lições, manchas, cabines; Gull, Ducky

Previsão de coincidências

Tanto o SC Friburg quanto o Werder Bremen podem garantir um ponto na Bundesliga, pois é provável que seu confronto termine em um empate.

Previsão: SC Friburg 1-1 Werder Bremen

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Sky Sports Mix, Sky Go UK

EUA: ESPN+

Nigéria: Aplicação do Star Times, Canal+ Sport Africa

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Sky Sports Mix, Sky Go UK

EUA: ESPN+

Nigéria: Aplicação do Star Times, Canal+ Sport Africa