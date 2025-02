Scadenza per NBA: Suns ha “ascoltato” le offerte di Kevin Durant

La stagione commerciale della NBA è ora in pieno svolgimento, con la maggior parte dei giocatori che hanno firmato contratti in offseason per la prima volta in questa stagione.

Sebbene il negozio di Luka Dončić-Anthony Davis abbia inviato ondate di shock attraverso l’NBA, ciò non significa necessariamente che si svolgerà più negozi tra la delegazione attuale e la NBA. Ma non smette le voci. Esaminare il simbolo della cassaforte.

Ecco le ultime voci del negozio NBA:

3 febbraio: le offerte “Suns” ascolta “Kevin Durant

È improbabile che i soli muovano Durant ma almeno “udito“Secondo Jake Fischer, insider della NBA, la superstar 36enne offre offerte. Durant è” consapevole “dello sviluppo. Il regno All-NBA 11 volte è in media 26,9 punti per partita in questa stagione.

Durant è nella terza stagione di $ 194 milioni nella stagione di $ 194 milioni. Phoenix, che secondo quanto riferito ha scambiato Miami per cinque volte il badge All-NBA Jimmy Butler è 25-23, buono per l’ottavo seme nella West Conference.

2 febbraio: LeBron rimane con i Lakers

Poco dopo si è scoperto che Anthony Davis è stato inviato a Dallas, ha annunciato che LeBron James non ha nemmeno dato i benefici che i Lakers hanno cambiato il suo amico e il suo compagno di squadra. Ciò ha portato alla speculazione che la leggenda di 40 anni sia presto in movimento.

Tuttavia, secondo diversi rapporti, James ha in programma di stare con i Lakers e giocare con gli altri superstar Luka Dončić.

28 gennaio: The Heat è ancora impegnato con diversi gruppi di Western Conference del negozio Jimmy Butler

Tuttavia, la star di Miami Heat Jimmy Butler vuole scambiare prima del 6 febbraio, quando la squadra lo ha reinterrotto lunedì. Il caldo funziona anche in un potenziale commercio, tenendo aperte le discussioni con Phoenix Suns e Golden State Warriors, Secondo ESPN. È stato segnalato che Miamin richiede contratti e attività a breve termine in cambio di Butler.

Warriors e Suns sono tra le squadre, tra gli oggetti più popolari di Butler, come precedentemente affermato. Memphis Grizzlies è anche una delle squadre che esprimono il loro interesse per Butler, ma la stella di calore non vuole scambiare lì, Chris Haynes precedentemente riportato.

Butler non ha una clausola commerciale nel suo contratto. Tuttavia, ha un’opzione giocatore nel contratto, che gli consente di scegliere il suo contratto in estate, il che lo rende il rischio di volo di una squadra, con il quale non è immediatamente interessato all’estensione firmata.

28 gennaio: Randle in movimento?

Heat ha gli occhi al potenziale negozio di maggiordomo di Julius Randle che probabilmente cerca di includere i Timberwolves del Minnesota in tre o quattro squadre in All-Star, in avanti Riferisce SNY. Randle era in precedenza su un radar di calore in offseason prima che i New York Knicks passassero a Timberwolves a settembre secondo SNY.

Randle è il suo contratto l’anno scorso e diventa un agente libero con questa offseason. Ha lottato per adattarsi a Timberwolves.

28 gennaio: chi è interessato a Ingram?

Toronto Raptors è diventato una squadra seguita nelle recensioni di Brandon Ingram se i pellicani di New Orleans scelgono di spostarlo, Marc Stein di Long -Term NBA -insidi ha riferito. Il nome di Ingram è stato coinvolto nelle voci del negozio per gran parte della stagione quando è nell’ultimo anno del contratto. È stato con un infortunio alla caviglia dall’inizio di dicembre e gioca un ruolo mentre i pellicani si trova verso il fondo della lega in questa stagione.

Per i Raptors, vogliono aggiungere una “canzone significativa” alla loro lista perché sono anche in fondo al campionato, vincite, vincite Rapporti Sportsnet.

28 gennaio: Beaal non è interessato a trasferirsi a Chicago

Mentre Suns continua a perseguire Jimmy Butler, un pacchetto speculato era un negozio di quattro team che Bradley Beal andò a Chicago Bulls. Ma la Guardia All-Star ha portato questa opportunità, dimostrando che non rinuncia alla sua espressione commerciale per andare a Chicago, Atletico ha annunciato.

Beal è stato al centro delle voci delle ultime settimane ed è circondato dalla speculazione, anche se non è stato spostato per conto di Butler. Beal sarebbe disposto a rinunciare alla sua espressione commerciale se fosse stato scambiato con la squadra vincente, ma non ha alcun interesse a giocare la squadra in un ambiente per il freddo e l’Atletico ha aggiunto nel suo rapporto. Beal sarebbe anche comodo lasciato a Phoenix, Secondo Hoopshyp.

Ora, nella sua seconda stagione, Suns, Beal, è, in media, il secondo punteggio più piccolo della sua carriera. Inoltre, è stato spostato in panchina nella prima settimana di gennaio.

27 gennaio: cosa vuole Chicago per Vuevic e chi è interessato a quelli più grandi?

Nikola Vuevic è senza dubbio il più grande grande uomo disponibile per la vendita prima della scadenza. In questo modo, i Bulls sono alla ricerca della selezione del primo round per il centro straordinario, Secondo Stein.

I Lakers non sono tra le squadre che stanno cercando di cambiare Vuevic (e non sono interessati al centro Raptors Jakob Poeltl), ma i Warriors sono interessati al centro Bulls, ha detto Stein. Tuttavia, i Warriors hanno esitato a offrire più della scelta del secondo round capitale a Vuevic, ha aggiunto Stein.

Vucevic è stato uno dei pochi protagonisti secondari in questa stagione, con un doppio nido medio. Nel frattempo, i Warriors potrebbero provare a spremere i playoff con il nucleo anziano. Ma le loro recenti lotte li hanno spostati fuori dalla competizione alla West Conference.

