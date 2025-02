Scandal da WWE: Brock Lesnar mencionou em um processo contra Vince McMahon sobre comportamento sexual inadequado

Em uma atualização significativa na batalha legal entre um ex -funcionário da WWE Janel Grant e Vince McMahon, WWE e UFC, a estrela de Brock Lesnar foi substituída e adicionada ao processo. Novas alegações sobre Lesnar são contra os antecedentes do julgamento original, que acusou McMahon de comportamento sexual inadequado. Em uma batalha legal entre um ex -funcionário da WWE Janel Grant e Vinc McMahon, a adição de WWE e UFC Brocka Lesnar Stars é um desenvolvimento importante. Novas alegações surgem após o processo original do acusado de Grant, McMahon de comportamento sexual inadequado.

De acordo com a alegação de 2020, McMahon instruiu a Sra. Grant a criar conteúdo pornográfico não padrão para o fabricante, ao qual os representantes de McMahon responderam.

A Sra. Grant disse que McMahon pediu que ela criasse conteúdo sexual específico e o enviasse para Brock Lesnar. Em um processo atualizado de 104 páginas, verificou-se que a sra. Grant foi “oferecida” a Brock Lesnar para “reunião sexual”. A alegação também afirma que ela estava “finalmente condicionada” a criar e enviar conteúdo sexual durante sua estadia na WWE.

O processo de 104 páginas lembra que McMahon pediu à sra. Grant que compartilhasse o Hall da Fama de Conteúdo Sexual específico e o produtor Michael Hayes, que deveria ser disponibilizado para sua equipe. Nesse caso, Lesnar e Hayes não são derrotados.

“A reclamação alterada da Sra. Grant revela novos detalhes. Além disso, isso mostra o abuso sexual de Janel Grant, nas mãos de Vince McMahon e John Laurinaitis e retira o véu da cultura perigosa no local de trabalho de McMahon criada na WWE. Seus autores responsáveis ​​no tribunal “, disse Grant Ann Callis em comunicado.

No processo, ele disse: “McMahon perguntou ativamente, dirigiu, encorajado, insistiu e finalmente condicionou a Sra. Grant a criar e enviar conteúdo sexual durante, entre outros, fósforos de escritores, reuniões de produção, enquanto conduzia a transmissão de televisão ao vivo na transmissão da televisão” Posição de gorila “e durante um jato corporativo que viaja em casa e no exterior.

“McMahon chegou a perguntar conscientemente e recebeu o conteúdo sexual da Sra. Grant enquanto filmava uma serpentina global. McMahon percebeu quando a sra. Grant não seguiu suas instruções e perguntou sobre sua criação “, ele leu.

“Mesmo depois de empurrar a sra. Grant da empresa e da NDA Hull, McMahon continuou seus esforços para usá -la, incluindo uma tentativa de ir à estrela da WWE Brock Lesnar, que estará em Nova York para uma festa ao vivo e uma gravação de televisão Em março – ele acrescentou.

“Em setembro de 2020, McMahon instruiu a Sra. Grant a criar conteúdo pornográfico não padrão para o produtor Michael Hayes e sua equipe”, mencionou.

Os representantes de McMahon responderam a novas alegações.

“Como esperado, a queixa alterada proposta nada mais é do que a última façanha publicitária na campanha SWAB em andamento. Ele está cheio de mentiras desesperadas da equipe que continua a desconsiderar a lei e a verdade “, disse a declaração do BJ Bethel Reporter.