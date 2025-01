Scelte degli esperti, pronostici e migliori scommesse del round di divisione NFL 2024 di Chris ‘The Bear’ Fallica

Chris Falica Esperto di scommesse sportive FOX

Le “Bear Bets” sono scommesse vere e proprie Chris “L’Orso” Fallica lo fa davvero.

NFL i playoff sono in corso e il prossimo sulla lista è il turno di divisione.

Se stai cercando qualche scommessa per entrare in qualche azione della NFL, ho coperto questo campo per i principianti. Niente rende il calcio migliore di pochi dollari a settimana per giocare.

La settimana scorsa abbiamo raggiunto .500.

Prepariamo alcuni tavoli per questo fine settimana e proviamo a ottenere l’estrazione perfetta.

La settimana scorsa: 1-1

Stagione: 19-22

(tutti gli orari ET)

SABATO GEN. 18

comandanti @ Leoni (20:00, FOX e app FOX Sports)

Queste sono due squadre che puntano al quarto posto. Se è quarto e quattro (o meno) in quest’area intorno alla linea delle 35 yard o più, aspettati che sia Dan Quinn che Dan Campbell sbaglino un tentativo di canestro. Cioè, a meno che non si parli dell’ultima giocata del tempo o della partita. Entrambi i ragazzi sanno che i field goal non fanno vincere una partita percepita con un punteggio elevato, quindi andrò sotto qui.

SCELTA: field goal più lungo sotto le 46,5 yard

DOMENICA GENNAIO. 19

Arieti @ Aquile (14:00, NBC, Pavone)

In una delle tre rivincite della stagione regolare, i Rams sperano di completare un 180 dopo la vittoria per 37-20 a SoFi nella settimana 12.

In effetti, potrebbe anche non essere stato così vicino.

Gli Eagles hanno superato i Rams per 481-290, con una media di 7,1 yard per giocata, hanno puntato una volta (nel secondo drive della partita) e hanno visto la loro punta di diamante della linea offensiva segnare su 12, 10, 10, 8 e 12 giocate. I Rams non riuscivano proprio a toglierli dal campo mentre gli Eagles andavano 9-15 al terzo down e Saquon Barkley correva per 255 yard.

Sembra molto difficile chiedere ai Rams di dirigersi verso est, con una breve settimana di partite e un paio di settimane emotivamente cariche con tutto ciò che accade intorno a Los Angeles.

A proposito, le previsioni per domenica a Filadelfia prevedono neve, temperature intorno ai 30 gradi e venti intorno ai 10-15 mph. Queste condizioni sembrano quelle in cui le trincee degli Eagles possono dominare il gioco.

So che l’attacco di Philly non è stato eccezionale la scorsa settimana contro Green Bay, in particolare la prestazione in aria di Jalen Hurts. Vedremo se si è trattato di ruggine o se ci sono preoccupazioni più grandi in gioco. Inoltre, tieni presente che da quando il formato dei playoff è cambiato cinque anni fa, i vincitori del Wild Card Weekend sono solo 1-7 in totale (SU) e 4-4 contro lo spread (ATS). Dal 2015, le squadre che hanno vinto come sfavorite hanno ottenuto 7-10 ATS e 2-15 SU.

Quindi ci vorrà molto prima che i Rams riesca sicuramente a ottenere un risultato a sorpresa.

PICK: Eagles (-6) vince con più di 6 punti

