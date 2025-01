Scelte del round di divisione NFL, pronostici: ritorno degli Eagles alla vittoria, copertura

Geoff Schwartz Analista di scommesse sportive FOX

Veniamo da un weekend di wild card della NFL che non è stato così competitivo come alcuni avevano previsto.

La situazione cambierà questa settimana con giochi più interessanti? Penso che la risposta sia sì.

Immergiamoci nelle mie scelte migliori, con oggetti di scena per più giocatori, per le partite a eliminazione diretta.

(tutti gli orari ET)

SABATO GEN. 18

texani @ Capi (16:30, ESPN)

I Chiefs ospitano Houston nel turno di divisione dopo che i texani hanno ottenuto una vittoria di 3 punti sui Chargers durante il Wild Card Weekend con una sorprendente vittoria per 32-12.

Questa partita è una rivincita della gara della settimana 16 che Kansas City vinse 27-19 in casa. I titolari dei Chiefs non giocano a calcio in modo significativo da quando hanno battuto gli Steelers n. 1 in classifica il giorno di Natale.

Quel riposo è molto necessario per i loro giocatori veterani, incluso il tight end Travis Kelce, che ha dovuto affrontare un carico di lavoro inaspettatamente pesante anche in questa stagione a causa di alcuni infortuni e della gioventù.

Kelce ha segnato 133 bersagli e 97 ricezioni durante la stagione regolare, più della scorsa stagione e più del 2021.

Nessun giocatore trarrebbe beneficio da questo lungo periodo di pausa più di Kelce, e ci scommetto.

Quando Kelce è in campo per una partita di playoff dopo una settimana o due di pausa, diventa immediatamente la massima priorità nel gioco di passaggio. È la risposta sicura di Patrick Mahomes a ogni domanda. È sempre aperto e hanno una connessione e un’alchimia diversa da qualsiasi altra coppia della NFL.

Dall’inizio della corsa del Super Bowl dei Chiefs risalente alla stagione 2019, Kelce ha giocato otto partite dopo i tempi supplementari. È stato preso di mira almeno sei volte e ha ricevuto almeno sei ricezioni in tutte e otto le partite. Nelle sei partite non del Super Bowl, ha segnato almeno 10 bersagli e almeno sette ricezioni in tutte.

Vedo lo schema che regge fino a questa partita di sabato pomeriggio.

PICK: Kelce Oltre 5,5 ricezioni

Sei preoccupato per i Chiefs dato che i loro migliori titolari non giocano dalla settimana 17?

Mantenendo la nostra attenzione sull’incontro Texans-Chiefs, ho un’altra scommessa da considerare e cioè gli sforzi affrettati di Joe Mixon.

La difesa di Kansas City è stata eccellente contro la corsa in questa stagione. Ha mantenuto quasi tutti i quarterback titolari al di sotto del totale di corsa previsto e, dopo questa lunga pausa, la difesa sta tirando la palla.

Non mi credi? Dai un’occhiata alle linee difensive dei Rams e degli Eagles lo scorso fine settimana dopo aver saltato la settimana 18.

Le squadre non provano a lanciare la palla così spesso contro i Chiefs come fanno contro le altre squadre. KC deve affrontare solo 24,6 hurries a partita, buoni per il settimo posto in meno nella NFL.

Se l’attacco dei Chiefs riesce a segnare – cosa che credo che farà – costringerà anche i texani a uscire dal gioco di corsa.

Quindi ho dei texani che corrono indietro Joe Mixon con meno di 16,5 corse.

PICK: Joe Mixon Under 16.5 tenta di arrampicarsi

comandanti @ Leoni (20:00, app FOX/FOX Sports)

Domenica i Lions raccoglieranno punti contro i Commanders.

Con una settimana di riposo alle spalle di Detroit, sono sicuro che il coordinatore offensivo dei Lions Ben Johnson ha in programma alcune cose brutte per confondere una difesa di Washington leggermente inferiore alla media.

Non penso che i quarterback abbiano i mezzi per gestire l’attacco multiplo di Detroit.

Puoi portare i Lions oltre il totale della squadra, ma le palle perse – che non puoi prevedere – o gli stalli in zona rossa possono cambiare il punteggio dei Lions.

Quindi scommetto che i comandanti stanno cercando di tenere il passo.

L’unico modo in cui vedo i Comandanti mantenere questo gioco chiuso è se questo diventa un gioco di Jayden Daniels. E con questo intendo in aria con il braccio e a terra con i piedi.

I Lions hanno visto una media di 35,9 tentativi di passaggio contro di loro in questa stagione mentre le squadre cercano di recuperare terreno quando restano indietro. Se la partita andrà come la vedo io, Washington si troverà in una situazione in cui Daniels dovrà lanciare la palla.

Mi riferisco anche ai tentativi di overdrive di Daniels, e vale la stessa teoria.

È difficile tenere conto del quarterback nel gioco di corsa perché l’unità bloccante ha un vantaggio numerico quando opera il QB. Queste sono corse potenti, soprattutto al quarto down dove i comandanti eccellono. Durante questo tentativo di playoff di fine stagione, inclusa la vittoria ai playoff, hanno utilizzato Daniels maggiormente nel gioco di corsa e lui, a sua volta, ha dato la priorità alla corsa veloce del calcio.

Daniels ha effettuato almeno nove tentativi di corsa in cinque delle sei partite, tre delle quali sono più di dieci.

PICK: Jayden Daniels Oltre 34,5 tentativi di passaggio

PICK: Jayden Daniels Oltre 9,5 ha fretta

L’anno di Jayden Daniels si colloca tra le più grandi stagioni da rookie di tutti i tempi

DOMENICA GENNAIO. 19

Arieti @ Aquile (14:00, NBC/Peacock)

Queste due squadre entrano in questa partita dopo gare di wild card che si sono svolte in modo molto diverso.

Gli Eagles hanno battuto i Packers 22-10 con una prestazione offensiva irregolare dopo aver fatto riposare i titolari nella settimana 18. Hanno avuto un rapido drive da gol dopo che i Packers hanno puntato e poi un altro touchdown dopo che Dallas Goedert ha armeggiato per i Packers. difesa.

Fatta eccezione per il drive finale, dove Saquon Barkley si è inginocchiato per terminare la partita, l’attacco degli Eagles ha avuto cinque punt e tre tentativi di field goal. Non è l’ideale, ma forse lo arrugginiremo dopo una settimana di pausa.

Abbiamo anche visto l’attacco degli Eagles non essere all’altezza del compito in una determinata settimana, ma poi tornare e giocare meglio la settimana successiva.

L’attacco dei Rams, d’altro canto, si è comportato bene contro i Vikings lunedì sera, ma la storia era della difesa di Los Angeles. Quell’unità ha licenziato Sam Darnold sei volte nel primo tempo e non ha permesso all’attacco dei Vikings di andare avanti.

È stata una prestazione impressionante per i giovani Rams D contro un attacco dei Vikings che era stato vacillante per gran parte della stagione.

Se guardi come hanno giocato entrambe le squadre lo scorso fine settimana, posso capire perché vuoi raccogliere punti con i Rams. Ma sto andando nella direzione opposta.

Non importa cosa fanno bene i Rams, gli Eagles hanno un contatore. Philly ha la migliore linea offensiva della NFL e quel gruppo ha giocato bene contro i Packers lo scorso fine settimana. La difesa di Los Angeles ha bisogno che la sua linea faccia grandi giocate per rallentare gli avversari, e questo incontro non è a suo favore.

La difesa dei Rams è solo 21esima contro la corsa, quindi se non riescono a spingere il passante e fermare bene la corsa, penso che gli Eagles staranno bene.

L’offensiva dei Rams sembrava particolarmente fresca dopo il licenziamento della settimana 18. Ha segnato velocemente contro i Vikings, ma senza punti difensivi è riuscita a segnare solo 20 punti. Nelle tre partite precedenti in cui ha giocato l’attacco titolare, i Rams hanno segnato solo 12, 19 e 13. Ora LA affronta la difesa degli Eagles in trasferta all’aria fredda e fredda in un pomeriggio di metà gennaio.

Questo non è un incontro che penso favorisca i Rams.

PICK: Eagles (-6) vince con più di 6 punti

Geoff Schwartz è un analista NFL per FOX Sports. Ha giocato otto stagioni nella NFL con cinque squadre diverse. Ha iniziato come placcaggio destro per l’Università dell’Oregon per tre stagioni ed è stato una selezione All-Pac-12 di seconda squadra durante l’ultimo anno. Seguitelo su Twitter @ Geoff Schwartz .

