Scelte e previsioni dei playoff del College Football 2024: Back Buckeyes sull’irlandese

A volte ho difficoltà su come scommettere su un gioco in cui sono così fiducioso nel risultato.

L’Ohio State è semplicemente migliore di Notre Dame, ed è difficile per gli irlandesi trovare un vantaggio negli incontri. Ma non ne verrà fuori nulla.

N. 8 Stato dell’Ohio contro N. 7 Nostra Signora (19:30 ET, ESPN)

Gli irlandesi sono ciò che tutti sperano possa diventare il loro programma universitario preferito. Sono duri, ruvidi, flessibili e giocano con passione. Sono una squadra sana, che commette pochi errori nel forzare le palle perse e gioca ottimi special team.

Tuttavia, ciò non rende questa partita competitiva contro l’Ohio State: una squadra migliore in ogni gruppo di posizione con la capacità di proporre un attacco esplosivo e bloccare le possibilità di segnare della squadra avversaria.

L’attacco dell’Ohio State si è ripreso da una sconfitta imperdonabile contro il Michigan alla fine della stagione regolare. I Buckeyes si sono impegnati a passare nelle ultime tre partite e, anche se non è stato così bello contro il Texas in semifinale, si sono profilati bene contro la difesa di Notre Dame.

Michigan e Texas sono stati in grado di giocare un sacco di sicurezze a due colpi, limitando la capacità dell’Ohio State di spingere la palla lungo il campo con il suo gruppo d’élite di ricevitori. Quando giochi due sicurezze alte, ottieni una sicurezza in meno nella scatola. Ciò significa che la difesa deve fermare la corsa sulla linea difensiva.

Michigan e Texas avevano le linee difensive per realizzarlo contro una linea offensiva dell’Ohio State piena di infortuni. Tuttavia, la linea offensiva dell’OSU ha funzionato bene nonostante gli infortuni. Non è un problema.

La difesa di Notre Dame non gioca a zona allo stesso ritmo del Michigan o del Texas. Il playmaker irlandese copre oltre il 50% dei suoi scatti difensivi, e questo non è efficace contro l’attacco dell’Ohio State.

Faccio venir voglia alla gente di dire: “Beh, dovrebbero semplicemente giocare con la copertura a zone”. E vorrei che fosse così facile. Notre Dame è arrivata a questo punto con questo stile di difesa, e questo non cambierà da un giorno all’altro. Gli irlandesi provano a mischiare l’attacco dei Buckeyes, ma non basta a rallentarlo.

Campionato nazionale CFP Super Six: Ohio State vs. Notre Dame

Penso che l’Ohio State segnerà in questa partita.

D’altro canto, non mi aspetto che gli irlandesi segnino spesso in questa competizione.

L’Ohio State ha concesso più di 17 punti solo due volte in questa stagione e contro la stessa squadra. L’Oregon ha segnato 32 punti nella sua prima partita contro l’Ohio State e poi ha segnato 21 punti al Rose Bowl, incluso un touchdown in ritardo nel garbage time.

L’attacco di Notre Dame è ottimo, ma non abbastanza esplosivo da creare punti se dribbli e li affondi in campo.

L’unità delle squadre speciali irlandesi è fantastica, costringendo a numerose palle perse. Questa è stata la chiave del successo di questa stagione. Ma può far sì che avvengano quelle palle perse contro l’Ohio State? Pareggio difficile perché gli irlandesi no, questa partita non è vicina.

La stagione di Notre Dame è stata fantastica e nulla potrà cambiarlo. Penso che Ohio State coprirà, continuando la tendenza di queste partite di campionato non competitive, con il favorito che vince con un ampio margine.

PICK: Ohio State (-8) vince con più di 8 punti

Ohio State o Notre Dame saranno i campioni nazionali?

Riley Leonard Over/under 14.5 tentativi di rush

L’attacco di Notre Dame dipende dalla capacità del quarterback di usare le gambe per eseguire l’attacco.

La capacità di muoversi e creare di Leonard è stata cruciale per il successo dell’attacco irlandese nella postseason. Si è precipitato 11 volte contro l’Indiana in una partita in cui non aveva bisogno di lui. Ha effettuato 14 tentativi di corsa contro la Georgia e poi 18 contro la Penn State in semifinale.

Gli irlandesi lo usano nelle yard corte e nella zona rossa. Si ricorda inoltre che i sacchi contano come tentativi occupati.

Se Leonard viene licenziato cinque volte e fa altri 10 tentativi, superiamo i 15.

PICK: Riley Leonard Over 14.5 corre

Geoff Schwartz è un analista NFL per FOX Sports. Ha giocato otto stagioni nella NFL con cinque squadre diverse. Ha iniziato come placcaggio destro per l’Università dell’Oregon per tre stagioni ed è stato una selezione All-Pac-12 di seconda squadra durante l’ultimo anno. Seguitelo su Twitter @ Geoff Schwartz .

