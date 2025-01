Scelte playoff CFP 2024, pronostici: Fade Notre Dame, tornano Buckeyes

Geoff Schwartz Analista di scommesse sportive FOX

Ora che siamo alle ultime partite del primo anno dei College Football Playoff a 12 squadre, le cose stanno per diventare ancora più interessanti.

Notre Dame sarà all’altezza delle aspettative e metterà a tacere gli scettici per due partite di fila? I Buckeyes sono moribondi o inarrestabili come sembravano ultimamente?

Continua a leggere per vedere come scommetto sulle partite delle semifinali.

(tutti gli orari ET)

GIOVEDI GENNAIO. 9

N. 7 Nostra Signora contro N. 6 Pen State (19:30, ESPN)

Queste squadre sono molto simili per quanto riguarda il personale e il potenziale percorso verso la vittoria. Entrambi vogliono controllare la linea di scrimmage, far correre la palla e limitare le situazioni che devono passare in modo da poter evitare errori del quarterback e prendersi cura del calcio.

Notre Dame è seconda nella nazione per yard per corsa e il quarterback Riley Leonard è una grande risorsa in quella parte del piano di gioco. Penn State si colloca al 17° posto in yard per riporto grazie al suo sistema di doppio gioco. Tuttavia, il running back di Notre Dame Jeremiah Love sta affrontando un infortunio alla gamba.

Sì, il suo allenatore ha detto che giocherà, ma quanto sarà efficace?

Nelle prime due gare di playoff degli irlandesi, il loro gioco di corsa è stato meno efficace a causa dell’infortunio di Love. Contro l’Indiana, hanno corso per 198 yard su 35 carry, ma 98 di loro sono arrivati ​​in una sola giocata. Quindi sono 34 carry per 100 yard in altri tentativi di corsa. Contro la Georgia, hanno corso per 154 yard su 37 carry e il loro difensore principale aveva 16 carry per 56 yard.

In breve, affrontando una concorrenza migliore nelle ultime due settimane, non abbiamo visto il loro attacco impetuoso assomigliare alla seconda migliore unità del gioco.

Il gioco di corsa della Penn State ha dominato questa stagione, ma si trovano ad affrontare una difesa di corsa inferiore. Tuttavia, lo Stato si è precipitato per quasi 300 yard contro l’Oregon nella partita del Big Ten Championship e, grazie al suo running back a doppia minaccia, i Nittany Lions sono in buona salute e possono continuare a lanciare corridori liberi a Notre Dame.

Entrambi i reati cercano di agire senza che il quarterback passi la palla sui tiri forzati. Ma ecco la preoccupazione per Notre Dame: se il suo attacco impetuoso non è all’altezza, come possono gli irlandesi eseguire un attacco senza un gioco di passaggi esplosivo?

Notre Dame è all’80° posto nei passaggi di 10 yard (o più) in questa stagione. È superficiale. Ancora più sorprendentemente, gli irlandesi sono 112esimi nei giochi di passaggio di 20 yard o più. Hanno tirato per 90 yard contro la Georgia e hanno segnato solo nove punti in un tratto di 56 secondi che li ha visti segnare 17, di cui sette sui ritorni di kickoff.

D’altra parte, Penn State, nonostante non abbia ricevitori dinamici, è 28esimo nei giochi di passaggio di 20 yard o più, mentre è 20esimo nei giochi di passaggio di 10 yard o più.

PSU può produrre yard nel gioco di passaggio quando necessario.

Infine bisogna analizzare il margine di turnover di questa partita.

Notre Dame ha avuto successo con palle perse in questa stagione. Gli irlandesi hanno guidato lo sport quest’anno con 31. Il loro margine di turnover è 18, un buon risultato per il secondo posto in campionato. Trovo difficile bloccare una partita basata sulla capacità di una squadra di forzare le palle perse perché ne hanno bisogno per vincere. Se Notre Dame non riesce a forzare un turnover, ND vincerà la partita? Penso che la maggior parte direbbe di no.

Alla fine, penso che Penn State sia una versione migliore di Notre Dame con più modi per vincere. Scelgo i Nittany Lions da battere e coprire.

SCELTA: Penn State (+1,5) perderà di meno di 1,5 punti o vincerà a titolo definitivo

VENERDI GENNAIO. 10

N. 8 Stato dell’Ohio contro N. 5 Texas (19:30, ESPN)

L’Ohio State sta uscendo dallo status di squadra del campionato nazionale LSU 2019 e sarebbe un puzzle che abbatterà qualsiasi avversario sulla strada verso un campionato.

L’Ohio State ha subito una sconfitta inconcepibile contro il Michigan per terminare la sua stagione regolare e ha utilizzato la sconfitta per cambiare il suo attacco. I Buckeyes hanno deciso, giustamente, di lanciare semplicemente la palla ai loro ricevitori della NFL.

E indovina un po’? Hanno segnato un sacco di punti.

L’Ohio State ha ottenuto 42 Tennessee e 41 Oregon, ed è così basso solo perché i Buckeyes stanno scaricando il gas. Il quarterback Will Howard passa 41 su 55 per 630 yard di passaggio in quelle partite. Anche se è certamente possibile che ritorni ad essere un po’ nella media contro il Texas sulla base dei punti di forza difensivi del Texas, dubito che sarà così.

La forza della difesa dei Longhorns è la sua linea difensiva contro una linea offensiva dell’Ohio State a cui mancano pezzi chiave della stagione regolare. Tuttavia, la linea offensiva dei Buckeyes ha giocato bene contro Tennessee e Oregon, entrambi con buone linee difensive.

Il problema che vedo con la difesa del Texas in questo gioco è secondario. I Longhorns non hanno mai visto una partita di passaggio come questa in tutta la stagione. I più vicini a cui sono arrivati ​​sono Georgia (contro la quale hanno perso due volte) e Clemson, che ha tirato per 336 yard contro il Texas.

Questa difesa del Texas non è sufficientemente testata in battaglia per essere pronta per l’attacco di passaggio dell’Ohio State.

Riuscirà la difesa dell’Ohio State a fermare Quinn Ewers in Texas?

L’aspetto più preoccupante di questa partita per me è l’attacco del Texas contro la difesa dell’Ohio State.

La difesa dell’Ohio State ha permesso a un solo avversario di segnare più di 17 punti in questa stagione. Quella squadra era l’Oregon, ed è successo in entrambe le partite contro i Ducks. I Buckeyes hanno perso a Eugene il 12 ottobre e hanno sfruttato quella sconfitta per spostare la loro difesa in modo più offensivo e utilizzare la sicurezza a tutto tondo Caleb Downs come sicurezza ibrida. Giocano due alte sicurezze, con Downs come terza sicurezza che funge anche da linebacker.

È un modo lungo e noioso per dire che la loro difesa è unica ed eccezionale.

La parte preoccupante del Texas che affronta la difesa dello stato dell’Ohio è che i Longhorns hanno regolarmente sottoperformato in attacco in questa stagione. Nelle nove partite della conference, in sette partite non sono riusciti a raggiungere il punteggio offensivo previsto. Ciò include entrambe le partite della Georgia in cui hanno concluso a sette e 16 punti dalle proiezioni.

Mi preoccupa la loro offensiva contro la difesa dello Stato dell’Ohio. La linea offensiva del Texas è buona quando è sana, ma non è così sana ora. La difesa dell’Ohio State è costruita per fermarsi fuori dalla zona, che è dove il Texas vuole puntare.

Se i Longhorns devono fare affidamento su Quinn Ewers per vincere la partita, contateli.

Mi piace coprire Ohio State e Texas sotto i 23,5 punti.

SCELTA: Ohio State (-6) vince con più di 6 punti

PICK: La squadra del Texas totalizza meno di 23,5 punti

Geoff Schwartz è un analista NFL per FOX Sports. Ha giocato otto stagioni nella NFL con cinque squadre diverse. Ha iniziato come placcaggio destro per l’Università dell’Oregon per tre stagioni ed è stato una selezione All-Pac-12 di seconda squadra durante l’ultimo anno. Seguitelo su Twitter @ Geoff Schwartz .

