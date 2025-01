Scelte wild card della NFL 2024, pronostici: torna Russell Wilson sotto passaggi

Geoff Schwartz Analista di scommesse sportive FOX

NFL Il weekend delle Wild Card è arrivato e penso che ci aspetta un calcio davvero emozionante.

Ci sono alcune partite che guardo. In due di questi giochi, scommetterò sul mercato prop, e poi nell’ultimo, guarderò allo spread del primo tempo.

Dai un’occhiata alle mie scelte e previsioni per il primo fine settimana dei playoff della NFL.

(tutti gli orari ET)

SABATO GEN. 11

Steelers @ Corvi (20:00, Prime Video)

Gli Steelers stanno giocando il peggior calcio di qualsiasi squadra di playoff. Ne hanno perse quattro di fila, di cui tre contro squadre dei playoff e una persa di due punti Bengala lo scorso fine settimana. Non hanno segnato più di 17 punti in nessuna di queste quattro sconfitte.

Playmaker Russell Wilson è diminuito e George Pickens è una mancata presentazione. Il gioco di punta è finito e l’attacco è semplicemente noioso. La difesa di Pittsburgh è ancora buona, ma alla fine crollerà contro queste squadre, che possono costantemente inviare potenza di fuoco quando l’attacco degli Steelers vacilla.

I Ravens dovrebbero occuparsi di tutto in questo gioco. Giocano un calcio eccellente e hanno la sensazione di essere i favoriti del Super Bowl. Tuttavia, la loro mancanza di successi post-stagionali rispetto al successo della stagione regolare mi fa smettere di scommettere sulla copertura di questa partita.

Posso sostenere, un caso piccolo, che questa partita conclusiva dei nero-blu è a tre punti come al solito. Quindi, niente di grave, ma ho due oggetti di scena per te.

Russell Wilson sopra/sotto 225,5 iarde di passaggio

Nelle ultime cinque partite, Wilson non ha tirato per più di 217 yard, e questo include lo scoppio di questa squadra dei Ravens. E la cosa incredibile dei suoi yard in quella partita è che la maggior parte dei suoi yard sono arrivati ​​nel primo tempo. Negli ultimi tre drive, mentre gli Steelers cercavano di rimontare, Wilson lanciò un pick-six e l’attacco guadagnò solo 29 yard.

Con Pickens apparentemente scomparso dall’attacco, le armi degli Steelers saranno limitate a una buona difesa sui passaggi dei Ravens. Pittsburgh proverà anche a gestire il calcio all’inizio della partita per evitare di far passare l’attacco attraverso Wilson.

Inoltre, ottenere i primi down attraverso il terreno limiterebbe teoricamente i tentativi di passaggio di Wilson.

SELEZIONE: Russell Wilson Meno di 225,5 yard di passaggio

Jaylen Warren Sopra/sotto 20,5 yard in ricezione

Gli Steelers hanno iniziato a usare Warren di più come primaria il mese scorso e poi lo scorso fine settimana hanno smesso. È passato da partite consecutive con sei bersagli a uno solo contro i Bengals.

Devono usare Warren nel gioco di passaggio contro i Ravens. Le schermate e i terzi down portano Warren a più di 20,5 yard, che ha ottenuto in sei delle ultime nove partite.

SELEZIONE: Jaylen Warren Oltre 20,5 yard in ricezione

DOMENICA GENNAIO. 12

Broncos @ Fatture (13:00, CBS, Paramount+)

Questo è un playbook vuoto per i Denver Broncos. Devono assolutamente vincere questa partita, nonostante siano sfavoriti di quasi 10 punti.

Quando penso a cosa significhi per l’attacco dei Broncos, penso al quarterback BoNix usa le gambe attraverso corse progettate e si arrampica contro la pressione. Nix ha totalizzato 92 palle perse in questa stagione e 14 nelle ultime due settimane. Un quarterback mobile come lui dà all’attacco un enorme vantaggio.

Le corse del quarterback di solito funzionano perché le difese faticano ad accogliere il quarterback nel loro schema. Funzionano meglio nel terzo down e nella zona rossa.

I Broncos devono usarli per aiutarlo a segnare domenica.

Infine, se il gioco sta sfuggendo di mano o sfugge di mano, potrei vedere Nix che vuole usare le gambe per arrampicarsi quando nessuno è aperto. Ottieni i cantieri il prima possibile.

PICK: Bo Nix Oltre 5,5 tentativi di corsa

comandanti @ Bucanieri (20:00, NBC/Peacock)

Mi piace che Tampa Bay parta forte domenica sera contro i Commanders.

I bucanieri hanno giocato male contro Nuova Orleans per raggiungere il posto nei playoff. Erano serrati e la loro difesa è stata scarsa nel primo tempo. Per loro significava i playoff. Dovevano vincere per entrare.

Ora che è tutto finito, mi aspetto che questa squadra di veterani si stabilizzi domenica sera.

Tampa Bay ha concluso la stagione regolare della NFL per prima in termini di punteggio. Ha 11 punteggi, inclusi otto touchdown.

Washington ha avuto una grande stagione, ma questo è un momento difficile per qualsiasi squadra con un quarterback esordiente. I quarterback esordienti che fanno la loro prima manche non vincono molte di queste partite e spesso non giocano al loro livello. Ci sono farfalle, nervi ed eccitazione.

Non mi aspetto che Washington gestisca bene questi sentimenti, e ciò influenzerà presto il gioco dei comandanti. Se si calmano, questo Potevo essere un gioco. Ma scommetto che non accadrà presto.

SCELTA: Tampa Bay -2.5 primo tempo

Geoff Schwartz è un analista NFL per FOX Sports. Ha giocato otto stagioni nella NFL con cinque squadre diverse. Ha iniziato come placcaggio destro per l’Università dell’Oregon per tre stagioni ed è stato una selezione All-Pac-12 di seconda squadra durante l’ultimo anno. Seguitelo su Twitter @ Geoff Schwartz .

