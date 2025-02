Scherzi Dorian Finney-Smith sul salvataggio n. 77 per Luka Doncic

Sebbene Luka Doncic entri in un nuovo territorio con Los Angeles Lakers, lui e l’ex compagno di squadra Dorian Finney-Smith Rise dove hanno finito.

I Lakers hanno ottenuto Finney-Smith in un negozio di rete Brooklyn il 29 dicembre. Finney-Smith ha pubblicato un collage di foto di se stesso in azione per Los Angeles 4.

Il numero 77 è ovviamente il numero Doncic. E quando ha pubblicato una fotografia lunedì, che ha tenuto la sua maglia n. 77 dalla sua conferenza stampa di apertura mentre Laker, Finney-Smith si riferiva a un vecchio commento.

I Lakers hanno vinto Doncic in un negozio di successo domenica, che includeva Anthony Davis, Max Christie e il primo turno in testa a Mavericks. Utah Jazz è stata la terza squadra coinvolta e ha accettato Los Angeles Jalen Hood-Schifino.

Finney-Smith ha trascorso 6½ stagioni con Dallas-4½ come compagno di squadra Doncic. Finney-Smith era uno dei giocatori coinvolti nel negozio Kyrie Irving nel febbraio 2023.

Quando questi due si fermarono nell’ottobre 2023, Doncic disse Gli manca di Finney-Smith “così tanto” e che ad un certo punto “giocheranno sicuramente di nuovo”. Quel giorno arriva prima che dopo.

Lunedì, quando ha chiesto su una scala da 1 a 10 quanto era eccitato Doncic sull’unificazione con Finney-Smith, “10.”

“Questo è il mio ragazzo, amico. Questo è il mio ragazzo ” Doncic ha dettorompere il sorriso. “Fondamentalmente, mi sento come se abbiamo iniziato a giocare a basket insieme a Dallas. Siamo cresciuti come giocatori insieme. Quindi sono davvero eccitato. “

Finney-Smith ha una media di 6,9 punti e 3,1 rimbalzi in 14 piselli con Lakers. Fonti hanno dichiarato ESPN che Doncic avrebbe fatto sabato un debutto “alla moda” contro l’Indiana Pacers.